Божена Рынска возглавила рейтинг медиатравли

RT публикует второй выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон. В исследовании, подготовленном по просьбе телеканала компанией «Крибрум», демонстрируется, в адрес каких журналистов и блогеров и по какому поводу чаще всего появлялись негативные высказывания. Аналитики изучали публикации в сетевых СМИ, блогосфере, социальных сетях и Telegram-каналах в период с 22 по 28 марта.

Большинство персоналий нового «Рейтинга травли» переместились в него из списка, опубликованного RT на прошлой неделе. Так, в первую десятку медийных лиц, подвергшихся травле в период с 22 по 28 марта, по-прежнему входят Белла Рапопорт, Ольга Скабеева, Владимир Соловьёв, Юрий Дудь, Ксения Собчак, Аркадий Бабченко, Илья Варламов и Владимир Познер.

Их позиции в рейтинге изменились, а к старым поводам для травли добавились новые. В то же время коэффициент негатива по отношению почти ко всем перечисленным выше медиаперсонам снизился: то есть на этой неделе комментаторы, в принципе, предпочитали позитивные и нейтральные высказывания негативным.

Вовсе исчезли из десятки главный редактор RT Маргарита Симоньян и главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Вакантные места в списке заняли телеведущий Андрей Малахов и журналистка Божена Рынска.

1. Божена Рынска (коэффициент негатива — 33,5%), журналист

Новый «Рейтинг травли» возглавила вдова российского политолога и медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска. Поводом для травли в адрес журналистки стало интервью, которое она дала Ксении Собчак. Рынска рассказала, что незадолго до смерти Малашенко просила его оставить ей наследство («Я кричала: сначала только на меня завещай что-то, а потом ******* (указание способа самоубийства)»). Именно эта фраза вызвала наиболее негативную реакцию в сети. Также журналистку травили за намерение завести ребёнка от покойного супруга с помощью замороженных эмбрионов.

2. Белла Рапопорт (коэффициент негатива — 26,8%), блогер, феминистка из Санкт-Петербурга

На одну позицию выше в «Рейтинге травли» поднялась феминистка Белла Рапопорт, получившая широкую известность благодаря конфликту с брендом Lush (компания отказала Рапопорт в сотрудничестве, а та посчитала ответ хамским). Тем не менее на прошлой неделе коэффициент негатива в адрес Рапопорт был несколько выше — 32,1%.

3. Ольга Скабеева (коэффициент негатива — 13,4%), журналист телеканала «Россия 1»

Напротив, сразу на два пункта в списке опустилась Ольга Скабеева (неделю назад она возглавляла «Рейтинг травли» с показателем 41,4% негативных высказываний). В этот раз поводом для травли журналистки стал шуточный ролик, в котором она заявила о готовности баллотироваться в президенты Украины: «Подниму село. Остановлю войну. Сохраню флот. Дам тепло и свет в каждое село. Кто, если не я?»

4. Владимир Соловьёв (коэффициент негатива — 12,7%), теле- и радиоведущий

За прошедшую неделю Владимир Соловьёв поднялся на одну строчку в «Рейтинге травли» — впрочем, коэффициент негатива по отношению к нему также снизился с 13,1% до 12,7%. На этот раз дискуссии спровоцировал спор Максима Галкина и Алексея Навального о «звёздности» Соловьёва, его рейтингах и прибыли, которую он приносит телеканалу «Россия 1». Кроме того, Соловьёва подвергли травле, поскольку он согласился с высказыванием политолога Дмитрия Куликова, выдавшего реплики советского актёра Евгения Леонова из советского фильма «Тридцать три» за реальное интервью.

5. Андрей Малахов (коэффициент негатива — 9,8%), телеведущий

Причиной для негативных комментариев в адрес Андрея Малахова стало заявление бывшей участницы «Дома-2» Нонны Щукиной: она обвинила известного телеведущего в избиении. По словам Щукиной, Малахов напал на неё в гримёрке и нанёс ей порядка семи-десяти ударов по лицу.

6. Юрий Дудь (коэффициент негатива — 9,4%), журналист

Инфоповодом для дискуссий вокруг Юрия Дудя послужило исчезновение из его YouTube-канала интервью с бывшим участником Comedy Club Таиром Мамедовым. Журналиста начали травить за публикуемый им контент — «разлагающий молодежь и излишне оппозиционный». В прошлом «Рейтинге травли» Дудь занимал девятую строчку с коэффициентом негатива 4,7%.

7. Ксения Собчак (коэффициент негатива — 8,5%), телеведущая, экс-кандидат в президенты РФ

Ксения Собчак спустилась с шестой позиции «Рейтинга травли» на седьмую (12,4% против 8,5%). Многим пользователям соцсетей не понравилось, что во время резонансного интервью с Рынска телеведущая спокойно реагировала на высказывания собеседницы. Кроме того, комментаторов возмутило, что Собчак в Instagram назвала Владимира Соловьёва профессионалом своего дела («не третьесортный ведущий, а большой профессионал»).

8. Аркадий Бабченко (коэффициент негатива — 3,4%), перебравшийся на Украину российский журналист

Аркадий Бабченко переместился с четвёртого места в рейтинге (коэффициент негатива — 28,4%) на восьмое. Журналиста укоряли в пропаганде и «однобокости» после сделанной им публикации о выборах президента Украины.

9. Илья Варламов (коэффициент негатива — 2,9%), общественный деятель, блогер

Илью Варламова перманентно подвергают травле за категоричность в вопросах урбанистики. Зато теперь — не на десятой, а на девятой строчке рейтинга (коэффициент негатива в адрес блогера на прошлой неделе составлял 3,2%). Значимые инфоповоды при этом отсутствовали.

10. Владимир Познер (коэффициент негатива — 2,6%), журналист

Замыкает десятку рейтинга «затравленных медиаперсон» Владимир Познер. В интернете по-прежнему обсуждают его высказывание о Сталине (журналист поддержал инициативу главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко убрать могилу генсека с Красной площади и назвал Сталина «величайшим преступником»). Кроме того, в негативном ключе велись дискуссии вокруг слов Познера о равноправии между мужчинами и женщинами в России: журналист заявил, что ежедневно сталкивается с дискриминацией женщин, и обвинил россиянок в мизогинии.

Исследование по просьбе RT проводит компания «Крибрум», которая специализируется на мониторинге социальных медиа в режиме реального времени. Подробнее о том, как составляется «Рейтинг травли», читайте в материале RT.

Источник: RT