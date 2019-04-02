«Воров в законе» лишил условного срока президент Путин

Путин подписал закон о наказании для «воров в законе»
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для «воров в законе», сообщает официальный интернет-портал правовой информации.
Согласно новым нормам, Уголовный кодекс дополняется статьей «занятие высшего положения в преступной иерархии», которая предусматривает, в том числе, наказание за это преступление в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с возможным штрафом до 5 млн рублей.
Закон исключает возможность условного осуждения.
Кроме того, из части первой статьи 210 УК РФ выделена в самостоятельную часть норма, предусматривающая наказание за создание преступного сообщества в целях совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений либо руководство преступным сообществом или входящими в него структурными подразделениями.
Сюда же предлагается отнести норму о координации действий организованных групп, создание устойчивых связей между ними, разработка планов и создание условий для совершения преступлений организованными группами, раздел сфер преступного влияния и (или) преступных доходов между такими группами.
Участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей преступных сообществ (преступных организаций) и (или) организованных групп в целях совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных выше, наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, говорится в законопроекте.
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там половина думы и совета федерации законники пусть с них начнут
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