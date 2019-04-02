СМИ: причиной авиакрушения самолета с Наталией Филевой могла стать ошибка пилота

Причину гибели совладелицы S7 Group ищут в действиях пилота ее самолета.Как стало известно “Ъ”, наиболее вероятной причиной катастрофы самолета Epic LT в Германии, в которой погибли совладелица и председатель совета директоров S7 Group Наталия Филева, ее отец и перевозивший семью летчик, эксперты считают ошибку последнего. Пилот Андрей Дикун во время посадки, вероятно, снизил скорость машины до критической величины и допустил таким образом ее сваливание в плоский штопор. В этот момент летчик мгновенно потерял контроль над самолетом, а его полет, по сути, превратился в падение.

В минувшие выходные принадлежащий авиакомпании «Глобус» (входит в S7) Epic LT № RA-2151G был задействован под частные нужды главы и совладелицы S7 Group Наталии Филевой. Бизнесвумен вместе со своим отцом Валерием Карачевым совершила на нем турне по Европе, посетив в субботу польский Краков и французский Канн. Следующим пунктом назначения, намеченным уже на воскресенье, должен был стать немецкий городок Эгельсбах, расположенный неподалеку от Франкфурта-на-Майне,— в нем, по некоторым данным, господин Карачев должен был получить консультацию врача.

По словам источника “Ъ”, именно из-за необходимости посадки в маленьком частном аэропорту Эгельсбаха госпожа Филева предпочла более привычному для нее реактивному двухмоторному бизнес-джету Gulfstream G550 шестиместный турбовинтовой одномоторный Epic, заявленный производителем как «самолет административного назначения». «Гольфстрим» просто не смог бы разместиться на короткой, длиной менее полутора километров полосе аэродрома.

Около 15:30 пилот госпожи Филевой Андрей Дикун запросил разрешение на посадку в Эгельсбахе и получил его. Затем, как заявил представитель Службы безопасности полетов Германии (DFS), сообщил, что отключается от системы радиолокационного управления и переходит с инструментального (Instrumental Flight Rules) на визуальный (Visual Flight Rules) полет. Решение, как пояснили “Ъ” коллеги Андрея Дикуна, было вполне логичным, поскольку аэропорт Эгельсбах все равно не был оборудован современными системами контроля захода на посадку, а видимость и погода позволяли летчику контролировать ситуацию и сажать машину вручную.

О каких-либо проблемах на борту пилот не сообщал, а через восемь минут после выхода на связь Epic, вместо того чтобы сесть на полосу, рухнул на частное поле в нескольких километрах от аэропорта.

Упавшая машина тут же загорелась, поэтому все трое находившихся на ее борту, даже если и уцелели после удара о землю, мгновенно погибли в огне.

Расследованием катастрофы занялась комиссия Немецкого федерального бюро расследований авиапроисшествий (BFU), в которую войдет сотрудник Межгосударственного авиакомитета. Как заявили в комитете, российский специалист уже направлен в командировку в Германию. Техническая комиссия будет устанавливать причину ЧП, а тем временем Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России (СКР) попытается найти виновников трагедии, жертвами которой стали трое российских граждан. 1 апреля СКР сообщил о возбуждении уголовного дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

Несмотря на значительные привлеченные к расследованию силы, разобраться с обстоятельствами ЧП и убедительно доказать свою позицию специалистам, по мнению близкого к международной комиссии источника “Ъ”, будет непросто. В первую очередь потому, что до сих пор не удалось найти самописцы с разбившегося самолета, которых, возможно, и вовсе не было.

Параметрический черный ящик, как пояснил собеседник “Ъ”, в этой модели конструктивно предусмотрен, но мог быть снят владельцами, поскольку в малой авиации его наличие необязательно.

Речевой же отсутствовал изначально, ведь «административный» самолет управляется одним пилотом и переговариваться ему в полете просто не с кем. Разве что с пассажирами.

Между тем, по мнению источников “Ъ”, уже после завершенного 1 апреля разбора обломков Epic была выдвинута версия, которая, видимо, станет доминирующей в расследовании. Согласно этому предположению, после перехода на ручное управление машиной пилот Дикун по какой-то причине допустил опасную потерю скорости самолета. Это привело к снижению подъемной силы и сваливанию машины в так называемый плоский штопор. Критическая ситуация возникла настолько быстро, что летчик не успел даже сообщить о ней диспетчеру: машина совершила самопроизвольный крутой разворот и по спирали понеслась к земле.

Как пояснил один из собеседников “Ъ”, о потере летчиком контроля над машиной (в диалогах членов комиссии постоянно звучит фраза «Loss of control» или LOC в международной классификации) свидетельствует компактное расположение обломков на поле. Машина падала с большой вертикальной и совсем невысокой горизонтальной скоростью, поэтому после падения остатки Epic заняли небольшую территорию.

Благодаря осмотру обломков удалось установить и еще один важный факт — двигатель самолета в момент удара о землю наверняка работал на низких оборотах, и только благодаря этому некоторые лопасти винта Epic не срезались при ударе о землю, а остались целыми.

Все эти наблюдения позволили экспертам предположить, что пилот даже не попытался компенсировать, возможно, допущенную им при посадке ошибку — например, уйти на второй круг или совершить вынужденную посадку. Внезапный штопор не оставил ему на это ни времени, ни возможности.

В авиакомпании «Глобус» 53-летний Андрей Дикун работал со дня ее основания, с апреля 2008 года. В ней он занимал должность старшего пилота-инструктора. Его общий налет на различных типах самолетов составил 11,5 тыс. часов. В пресс-службе S7 сообщили, что в авиакомпании он пользовался заслуженным авторитетом среди коллег и подчиненных, а в его личном деле было множество приказов о поощрении руководством.

Источник: Ъ