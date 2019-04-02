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Пикет против социальной политики государства пройдет в Бердске

«Суть времени» выйдет ан пикет с 18.00 до 19.00 около памятника Ленину около ДК.

2.04.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев
 
Пикет против социальной политики государства пройдет в Бердске

Организатором мероприятия выступает Бердское отделение общественно-политического движения «Суть времени»

2 апреля в Бердске пройдёт массовый пикет против проводимой государством социальной политики, сообщила пресс-служба «Сути времени».
Мероприятие приурочено к очередной дате принятия законов, вносящих изменения в пенсионное законодательство, в том числе повышающих возраст выхода на пенсию.
Организатором мероприятия выступает Бердское отделение общественно-политического движения «Суть времени». Публичные акции в эти дни пройдут от Дальнего Востока до Северо-Запада в большинстве регионов нашей России.
Публичное мероприятие пройдёт 2.04.2019 г. с 18-00 до 19-00 на площадке возле памятника Ленину напротив Дома культуры, расположенного по адресу: ул. Ленина, 31.


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