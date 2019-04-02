КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам студию
продам студию
продам студию
продам студию
продам студию
продам студию
продам студию
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Затопило талыми водами строящиеся детсад и школу в микрорайоне Южном

«День людоеда» против пенсионной реформы провела «Суть времени» в Бердске

Фекальная авария: Заменили часть сгнившего канализационного коллектора в центре Бердска

Шесть неналоговых платежей переведут в новые налоги для жителей России

Фекальная авария: Прокурор проверяет мэрию и КБУ из-за обрушения канализационного коллектора в Бердске

Рада: с победой Зеленского ничего не изменится, будет «красть другая» элита

За 100 тысяч рублей предлагают работу сварщикам и инженерам-мехатроникам

Владимир Познер и Андрей Макаревич прочитают текст «Тотального диктанта» в Новосибирске

Объявила банкротом налоговая компанию «Мастер и К» из Бердска за долг в 600 млн рублей

Visa и Mastercard обяжут банки России выпускать только бесконтактные карты

Последние комментарии

Апрель 2019
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  


Затопило талыми водами строящиеся детсад и школу в микрорайоне Южном

Одно из предложений — проложить траншею, чтобы сделать водоотвод от строительной площадки.

2.04.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 8 коммент.
 
Затопило талыми водами строящиеся детсад и школу в микрорайоне Южном

Каждый год городу приходится бороться с местами подтоплений талыми водами

Отработать зоны подтоплений поручил подчиненным на совещании чиновников 1 апреля мэр Бердска Евгений Шестернин.

— Суббота показала зоны подтоплений. Это ул. Горохова (микрорайон Южный, — прим. ред.). Далее — Кристальная. Яркий пример, когда УК не оперативно сработала. Можно было воду отвести и не ловить ее в подвале. И опять у нас на ул. Ушакова началось, — отметил Шестернин.

Утром 1 апреля на ул. Горохова уже побывали начальник УЖКХ Максим Совбанов и и.о. директора УКС Юрий Бекетов.

— Определили ряд моментов, которые нужно сделать в первую очередь. Согласовали это все с подрядной строительной организацией. Там сейчас ведутся работы. Можно сделать водоотвод путем прокладки траншеи, чтобы отвести воду от строительной площадки школы и детсада. В то же время как-то спасти местных жителей, — рассказал Юрий Бекетов.

Евгений Шестернин добавил, что нужно связаться с ТОСом, подключить к решению вопроса Бердский строительный трест, который занимается строительством детсада и школы. Александр Воронин готов помочь, подчеркнул Евгений Анатольевич.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Четверо курсантов ранены при взрыве в Военно-космической академии в Петербурге Затопило талыми водами строящиеся детсад и школу в микрорайоне Южном «День людоеда» против пенсионной реформы провела «Суть времени» в Бердске

(8) Комментариев

  1. Аноним

    Хорошо что все это на этапе строительство обнаружено.
    Устранить сейчас проще и нагляднее.
    Так что все к лучшему.

    Thumb up 10 Thumb down 1

  2. zizou

    Яркий пример, когда УК не оперативно сработала. Можно было воду отвести и не ловить ее в подвале.
    =============================
    яркий пример, когда администрация из года в год не срабатывает. можно было воду с аэродрома отвести и не ловить её по городу КАЖДЫЙ год. ШЕСТОЙ год вместо РЕШЕНИЯ проблемы ЕЖЕГОДНЫЕ попытки борьбы с природой %)

    Thumb up 14 Thumb down 3

  3. Конструктор

    А что строители не были в курсе про весенние потоки в этом месте? То есть опять как обычно — сначала сделаем, а потом будем изучать.

    Thumb up 9 Thumb down 0

  4. Компетентный

    Осенью, в присутствии всех ответственных лиц эта ситуация была обозначена. Так же был представлен вариант решения… Но … Решили обождать. Может на авось, а может, чтобы денег поболее выбить …

    Thumb up 2 Thumb down 0

  5. Аноним

    Когда строили 13 школу и ближайшие дома весной иногда затапливало котлованы и подвалы и как правило происходило это в выходные…

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 3000 рублей на услуги по оформлению Автокредита!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика