Затопило талыми водами строящиеся детсад и школу в микрорайоне Южном

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Хорошо что все это на этапе строительство обнаружено.
Устранить сейчас проще и нагляднее.
Так что все к лучшему.
10 1
Яркий пример, когда УК не оперативно сработала. Можно было воду отвести и не ловить ее в подвале.
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яркий пример, когда администрация из года в год не срабатывает. можно было воду с аэродрома отвести и не ловить её по городу КАЖДЫЙ год. ШЕСТОЙ год вместо РЕШЕНИЯ проблемы ЕЖЕГОДНЫЕ попытки борьбы с природой
14 3
отвести ее можно например по Рогачева.
Да вот только проблема: сделать это можно только при глобальной реконструкции как на Лунной — чтобы правильная ливневка была.
Так что ждем….
10 0
отвести ее можно например по Рогачева.
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а в речку?
2 2
конкретней говорите: каким путем и как?
5 0
А что строители не были в курсе про весенние потоки в этом месте? То есть опять как обычно — сначала сделаем, а потом будем изучать.
9 0
Осенью, в присутствии всех ответственных лиц эта ситуация была обозначена. Так же был представлен вариант решения… Но … Решили обождать. Может на авось, а может, чтобы денег поболее выбить …
2 0
Когда строили 13 школу и ближайшие дома весной иногда затапливало котлованы и подвалы и как правило происходило это в выходные…
0 0