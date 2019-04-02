Затопило талыми водами строящиеся детсад и школу в микрорайоне Южном

Отработать зоны подтоплений поручил подчиненным на совещании чиновников 1 апреля мэр Бердска Евгений Шестернин.

— Суббота показала зоны подтоплений. Это ул. Горохова (микрорайон Южный, — прим. ред.). Далее — Кристальная. Яркий пример, когда УК не оперативно сработала. Можно было воду отвести и не ловить ее в подвале. И опять у нас на ул. Ушакова началось, — отметил Шестернин.

Утром 1 апреля на ул. Горохова уже побывали начальник УЖКХ Максим Совбанов и и.о. директора УКС Юрий Бекетов.

— Определили ряд моментов, которые нужно сделать в первую очередь. Согласовали это все с подрядной строительной организацией. Там сейчас ведутся работы. Можно сделать водоотвод путем прокладки траншеи, чтобы отвести воду от строительной площадки школы и детсада. В то же время как-то спасти местных жителей, — рассказал Юрий Бекетов.

Евгений Шестернин добавил, что нужно связаться с ТОСом, подключить к решению вопроса Бердский строительный трест, который занимается строительством детсада и школы. Александр Воронин готов помочь, подчеркнул Евгений Анатольевич.