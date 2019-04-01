Иск за школьное питание к Алексею Навальному подал бизнесмен Пригожин

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный заявил, что на него подал в суд бизнесмен Евгений Пригожин, пишет РБК.

Из картотеки арбитражных дел следует, что 28 марта 2019 года иск, ответчиками по которому выступают Навальный и ФБК, а также Любовь Соболь (юрист ФБК) и Наталья Шилова (сообщила ФБК об антисанитарии в поставляющих продукты в школы компаниях), подала компания «Московский школьник». По данным ФБК, компания связана с владельцем комбината питания «Конкорд» Евгением Пригожиным.

Суть иска в карточке дела не раскрывается.

В пресс-службе «Конкорда» РБК сообщили, что Евгений Пригожин не имеет никакого отношения к компании «Московский школьник». «Если вы внимательно ознакомитесь с публикациями Навального и ФБК, вы обратите внимание: они используют обтекаемые формулировки, чтобы на них не было возможности подать в суд», — заявили в пресс-службе.

В конце декабря в детских садах Москвы произошло массовое отравление. По официальным данным Роспотребнадзора, от острой кишечной инфекции пострадали почти 130 человек. Предполагаемой причиной возбудителя дизентерии назывался творог предприятия «Чаплыгинмолоко». Его руководство, тем не менее, утверждало, что каких-либо нарушений в цехах Роспотребнадзор не находил.

В феврале ФБК обнародовал видеозапись, где мать одной из воспитанниц детского сада в Марьино рассказала о двух видах возбудителя дизентерии, найденных у ее дочери. Юрист фонда Любовь Соболь утверждала, что к заболеваниям в дошкольных учреждениях привела «монополия» фирм бизнесмена Евгения Пригожина, а именно «Конкорда». Спустя два дня пресс-служба комбината сообщила, что предприятие провело экскурсию для общественности, у которой были вопросы к качеству еды в московских школах и детсадах. Во время этой экскурсии с родителями встретился и сам Пригожин.

Комбинат питания принял решение прекратить сотрудничество с липецким производителем творога «Чаплыгинмолоко», сообщала пресс-служба «Конкорда».