КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

ппродам 1-ю квартиру
Продам студию! 8913-928-67-56 Людмила
Продам 2-комнатную квартиру
Продам студию 20.5 кв.м. 1100т.р.
Продам 1-ю квартиру микрорайон 1250т.р.
Продам 3-ю квартиру на Горького 2
продам 2-ю квартиру возле ТЦ Астор
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Шикарный шашлык и маринад к нему Путин готовил сам на отдыхе в Туве

Надежда Крупская спасла от ГУЛАГа отца жителя старого Бердска

Вы видели белые спины в День смеха в Бердске?

Ночным гонщикам закроют проезд на парковку ТРЦ «Астор» в Бердске

Кто будет президентом Украины во втором туре: Зеленский или Порошенко?

Быстрый и недорогой способ попасть с рекламой на сайт «Курьер.Среда.Бердск»

Перевозчик: нет «убитых» пассажирских маршруток в Бердске

Подарок: С профессионалами из ХК «Сибирь» сыграют следж-хоккеисты из Бердска

Сгнивший коллектор: 30 м разрушенной трубы с нечистотами отремонтируют за неделю в Бердске

Торговца яблоками прогнали от ЗАГСа в Бердске

Последние комментарии

Апрель 2019
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  


Иск за школьное питание к Алексею Навальному подал бизнесмен Пригожин

В конце декабря в детских садах Москвы произошло массовое отравление. По официальным данным Роспотребнадзора, от острой кишечной инфекции пострадали почти 130 человек.

1.04.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев
 
Иск за школьное питание к Алексею Навальному подал бизнесмен Пригожин

В Фонде борьбы с коррупцией связали иск с расследованием о поставках в школы Москвы некачественных продуктов. В комбинате «Конкорд» заявили, что Евгений Пригожин не имеет отношения к компании-истцу

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный заявил, что на него подал в суд бизнесмен Евгений Пригожин, пишет РБК.

Из картотеки арбитражных дел следует, что 28 марта 2019 года иск, ответчиками по которому выступают Навальный и ФБК, а также Любовь Соболь (юрист ФБК) и Наталья Шилова (сообщила ФБК об антисанитарии в поставляющих продукты в школы компаниях), подала компания «Московский школьник». По данным ФБК, компания связана с владельцем комбината питания «Конкорд» Евгением Пригожиным.

Суть иска в карточке дела не раскрывается.

В пресс-службе «Конкорда» РБК сообщили, что Евгений Пригожин не имеет никакого отношения к компании «Московский школьник». «Если вы внимательно ознакомитесь с публикациями Навального и ФБК, вы обратите внимание: они используют обтекаемые формулировки, чтобы на них не было возможности подать в суд», — заявили в пресс-службе.

В конце декабря в детских садах Москвы произошло массовое отравление. По официальным данным Роспотребнадзора, от острой кишечной инфекции пострадали почти 130 человек. Предполагаемой причиной возбудителя дизентерии назывался творог предприятия «Чаплыгинмолоко». Его руководство, тем не менее, утверждало, что каких-либо нарушений в цехах Роспотребнадзор не находил.

В феврале ФБК обнародовал видеозапись, где мать одной из воспитанниц детского сада в Марьино рассказала о двух видах возбудителя дизентерии, найденных у ее дочери. Юрист фонда Любовь Соболь утверждала, что к заболеваниям в дошкольных учреждениях привела «монополия» фирм бизнесмена Евгения Пригожина, а именно «Конкорда». Спустя два дня пресс-служба комбината сообщила, что предприятие провело экскурсию для общественности, у которой были вопросы к качеству еды в московских школах и детсадах. Во время этой экскурсии с родителями встретился и сам Пригожин.

Комбинат питания принял решение прекратить сотрудничество с липецким производителем творога «Чаплыгинмолоко», сообщала пресс-служба «Конкорда».

 


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Шикарный шашлык и маринад к нему Путин готовил сам на отдыхе в Туве Надежда Крупская спасла от ГУЛАГа отца жителя старого Бердска Нарушение санитарных норм нашла прокуратура в столовой горбольницы Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

СКИДКА
ООО Похоронный дом "Обелиск"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика