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Вы видели белые спины в День смеха в Бердске?

Ежегодно 1 апреля в России отмечается День смеха или День дураков. В этот день люди традиционно разыгрывают своих друзей и близких.

1.04.2019 Автор: Егор Сафронов Фото: pixabay Нет комментариев
 
Вы видели белые спины в День смеха в Бердске?
«Курьер. Среда. Бердск» опросил бердчан и узнал, какие розыгрыши бывают и вообще, разыгрывают ли люди друг друга в этот день.

— Я люблю разыгрывать своих друзей. Разыгрывать я, правда, не умею, но нам смешно все равно. Мы же все-таки друзья, — с улыбкой сообщила студента Дарья.

— Обычно я даже забываю про этот праздник. Моя 7-летняя дочка может что-нибудь «учудить», но не более того. Как по мне, это не тот праздник, который заслуживает внимания, — рассуждает автослесарь Максим.

— Розыгрыши – это, конечно, хорошо, но с возрастом весь этот праздничный настрой пропадает. Мне 38 лет, поэтому я не беру этот праздник во внимание. Для меня существуют три праздника: дни рождения у моих домочадцев, Новый год и 8 марта, — поделилась продавец-кассир Наталья.

— Я очень жду первое апреля. Я буду подшучивать над друзьями, друзья будут подшучивать надо мной. Будут говорить, что у меня штаны в краске или что меня ищет полиция. Если забыть, что сегодня первое апреля, можно очень серьезно испугаться, — воодушевленно рассказал школьник Илья.

1 апреля празднуется не только в Росси, но и в таких странах, как: Ирландия, Великобритания, Новая Зеландия и Южная Африка. Первый массовый первоапрельский розыгрыш состоялся в Москве в 1703 году. Глашатаи ходили по улицам и приглашали всех прийти на «неслыханное представление». От зрителей отбоя не было. А когда в назначенный час распахнулся занавес, все увидели на подмостках полотнище с надписью: «Первый апрель — никому не верь!» На этом «неслыханное представление» закончилось, — сообщает Wikipedia.


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