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Проживающие в России украинцы не смогли проголосовать на выборах президента

Создан уникальный прецедент для всего мира — хочешь победить на выборах — просто лиши голоса всех своих оппонентов.

1.04.2019 10 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Вит:
Вот «демократический» запад сам обнажил свое гнилое нутро. И ведь это аукнется. Самое позорное то, что миллионам украинцев, работающим в России, родная страна тупо отказала в голосовании выбора «президента». И ООН и Евросоюз просто уткнулись в этот «демократический» акт. Создан уникальный прецедент для всего мира — хочешь победить на выборах — просто лиши голоса всех своих оппонентов.


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Вы видели белые спины в День смеха в Бердске? Средь бела дня горят все фонари на площади Горького. Почему? Досрочно могут проголосовать на выборах в горсовет жители Бердска

(10) Комментариев

  1. zizou

    позорное то, что миллионам украинцев, работающим в России, родная страна тупо отказала в голосовании
    ===============================
    эмм… никому нигде не отказала, кроме работающих в России %) это точно Украина виновата, что её граждане по всему миру проголосовали беспрепятственно, и только в России – не смогли *CRAZY*

    Thumb up 4 Thumb down 7

    • Аноним

      Удивитесь, но ДА, это Украина запретила голосовать собственным гражданам, находящимся в России!
      Если официально, то так «езжайте на Украину и там голосуйте, а на территории РФ для вас ничего не будет организовано!»

      Так что здесь, zizou, вы точно неправы: нынешние власти Украины наплевали на интересы собственных граждан.
      И да, западные страны на это внимание обратили….

      Thumb up 5 Thumb down 5

  2. Аноним

    Для восточных областей тоже было куча преград и люди не смогли проголосовать.
    Нечасто я бываю согласен с Витом, но тут абсолютно в точку: гнилое нутро политической борьбы по-западному :-!

    Thumb up 5 Thumb down 5

  3. Аноним

    Не запрета ради, исключения каруселей для…

    Thumb up 4 Thumb down 5

    • Аноним

      Консульский отдел Посольства Украины в Российской Федерации
      Руководитель: Черниюк Альберт Владимирович
      Радник
      Адрес: 125009, Москва, Леонтьевский переулок, 20

      какие проблемы организовать на территории собственного посольства? Смотрите и контролируйте чего сами хотите…
      А… просто не хотите?…ну другой разговор…

      Thumb up 6 Thumb down 0

  4. Елена

    Очень хорошо, что загаженные российской пропагандой умы не смогли проголосовать за очередного Овоща. Если кому-то хотелось проголовать, были открыты 4 избират. участка( В Грузии, Финляндии и еще где-то), куда они могли приехать.

    Thumb up 4 Thumb down 9

  5. Аноним

    Как резюмировал один депутат верховной рады Украины,Игорь Попов в интервью DW, что официальные аргументы в пользу закрытия избирательных участков в России выглядят неубедительно. «Причины здесь, скорее всего, политические, и поэтому их стыдливо не называют», — отметил депутат. Действительными причинами решения ЦИК он считает попытки продемонстрировать дрейф Украины в сторону от России, а также опасения властей, что отравленные «российской пропагандой» украинские избиратели могут проголосовать «не за того, за кого надо»…

    Т.е. украинцы, которые работают в России, видят российскую реальность и нормальное к себе отношение. Они прекрасно понимают, что Россия не является агрессивным, нападающим государством. По этой причине их мнение, которое они могли бы выразить на голосовании, может не совпасть с интересами правящей элиты Украины.

    Этих людей хотят отсечь от возможности участия в выборах. Что об этом кто-то подумает или скажет, неважно. Ведь все, что делает Украина, Запад одобряет…

    О том, что действия украинского ЦИК являются прямым нарушением прав человека, на Украине уже давно наплевать…Задача любой государственной власти — обеспечить как можно большую явку на выборах и привлечь как можно больше избирателей, тем самым повышая законность выборов. А если ставятся искусственные барьеры, то это не только нарушает их права, но и лишает избранную власть легитимности…

    Вот такие выборы на Украине… особенно выделяется «забота» о своих же гражданах и их «правах»…

    Thumb up 6 Thumb down 3

  6. Аноним

    А вы украинец что-ли? И не смогли проголосовать? А зачем вы сюда приперлись? А если вы русский, то вам какое дело до суверенного государства? Вы киселева пересмотрели? Или вы кремлебот?

    Thumb up 4 Thumb down 7

    • Аноним

      вас послушать, так русский это тот, кто не хочет ничего ни видеть и не слышать…. бред какой то!
      русские — вполне разносторонние и образованные люди.
      кстати, желание учиться на ЧУЖИХ ошибках — очень правильное.
      потому и наблюдаем чего вокруг творится, а не голову в песок засовываем, приговаривая «а меня не касается».
      Тьфу на вас, провокаторы доморощенные!

      Thumb up 4 Thumb down 2

    • Аноним

      Поток пустых слов под соусом логики, гы

      Thumb up 2 Thumb down 1

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