Проживающие в России украинцы не смогли проголосовать на выборах президента

В рубрику «Сообщи свои новости» написалВот «демократический» запад сам обнажил свое гнилое нутро. И ведь это аукнется. Самое позорное то, что миллионам украинцев, работающим в России, родная страна тупо отказала в голосовании выбора «президента». И ООН и Евросоюз просто уткнулись в этот «демократический» акт. Создан уникальный прецедент для всего мира — хочешь победить на выборах — просто лиши голоса всех своих оппонентов.