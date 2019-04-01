Проживающие в России украинцы не смогли проголосовать на выборах президента

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позорное то, что миллионам украинцев, работающим в России, родная страна тупо отказала в голосовании
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эмм… никому нигде не отказала, кроме работающих в России это точно Украина виновата, что её граждане по всему миру проголосовали беспрепятственно, и только в России – не смогли
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Удивитесь, но ДА, это Украина запретила голосовать собственным гражданам, находящимся в России!
Если официально, то так «езжайте на Украину и там голосуйте, а на территории РФ для вас ничего не будет организовано!»
Так что здесь, zizou, вы точно неправы: нынешние власти Украины наплевали на интересы собственных граждан.
И да, западные страны на это внимание обратили….
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Для восточных областей тоже было куча преград и люди не смогли проголосовать.
Нечасто я бываю согласен с Витом, но тут абсолютно в точку: гнилое нутро политической борьбы по-западному
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Не запрета ради, исключения каруселей для…
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Консульский отдел Посольства Украины в Российской Федерации
Руководитель: Черниюк Альберт Владимирович
Радник
Адрес: 125009, Москва, Леонтьевский переулок, 20
какие проблемы организовать на территории собственного посольства? Смотрите и контролируйте чего сами хотите…
А… просто не хотите?…ну другой разговор…
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Очень хорошо, что загаженные российской пропагандой умы не смогли проголосовать за очередного Овоща. Если кому-то хотелось проголовать, были открыты 4 избират. участка( В Грузии, Финляндии и еще где-то), куда они могли приехать.
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Как резюмировал один депутат верховной рады Украины,Игорь Попов в интервью DW, что официальные аргументы в пользу закрытия избирательных участков в России выглядят неубедительно. «Причины здесь, скорее всего, политические, и поэтому их стыдливо не называют», — отметил депутат. Действительными причинами решения ЦИК он считает попытки продемонстрировать дрейф Украины в сторону от России, а также опасения властей, что отравленные «российской пропагандой» украинские избиратели могут проголосовать «не за того, за кого надо»…
Т.е. украинцы, которые работают в России, видят российскую реальность и нормальное к себе отношение. Они прекрасно понимают, что Россия не является агрессивным, нападающим государством. По этой причине их мнение, которое они могли бы выразить на голосовании, может не совпасть с интересами правящей элиты Украины.
Этих людей хотят отсечь от возможности участия в выборах. Что об этом кто-то подумает или скажет, неважно. Ведь все, что делает Украина, Запад одобряет…
О том, что действия украинского ЦИК являются прямым нарушением прав человека, на Украине уже давно наплевать…Задача любой государственной власти — обеспечить как можно большую явку на выборах и привлечь как можно больше избирателей, тем самым повышая законность выборов. А если ставятся искусственные барьеры, то это не только нарушает их права, но и лишает избранную власть легитимности…
Вот такие выборы на Украине… особенно выделяется «забота» о своих же гражданах и их «правах»…
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А вы украинец что-ли? И не смогли проголосовать? А зачем вы сюда приперлись? А если вы русский, то вам какое дело до суверенного государства? Вы киселева пересмотрели? Или вы кремлебот?
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вас послушать, так русский это тот, кто не хочет ничего ни видеть и не слышать…. бред какой то!
русские — вполне разносторонние и образованные люди.
кстати, желание учиться на ЧУЖИХ ошибках — очень правильное.
потому и наблюдаем чего вокруг творится, а не голову в песок засовываем, приговаривая «а меня не касается».
Тьфу на вас, провокаторы доморощенные!
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Поток пустых слов под соусом логики, гы
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