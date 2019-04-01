Есть в Бердске предприниматели, занятые переработкой пластиковых бутылок?

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Плохой эксперимент.
Были раздельные контейнеры.
Вот только их не вывозят, да и бросают в них что попало.
И ближайшее место переработки пластика за Уралом.
Представьте стоимость доставки мусора.
А открыть такое предприятие в городе невозможно. из-за большой стоимости и мощности оборудования и малого количества сырья.
Проще и дешевле просто сжечь.
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Да не надо. Недавно только сюжет был по ТВ, как дедок поставил на поток сбор картона и пластика. Потом прессует и сдаёт, а сейчас собрался уже и гранулы из пластика делать…
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Я тоже готов раздельно выбрасывать мусор.
В Новосибирске уже давно рядом с обычными контейнерами стоят решетки для сбора пластика и др. тары.
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