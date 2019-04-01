Есть в Бердске предприниматели, занятые переработкой пластиковых бутылок?

В рубрику «Сообщи свои новости» написала

Интересно, есть в нашем городе Бердске предприниматели, занятые переработкой пластиковых бутылок? Может, если бы стояли возле магазинов, в людных местах красивые контейнеры для сбора пластиковых бутылок ( а может и стекла, и бумаги по отдельности) люди бы бросали их туда. Лично я говорю за себя — да, бросала бы, брала бы с собой в магазин пустую пластиковую тару и бросала в спец.контейнер. Впереди лето, люди будут покупать прохладительные напитки, выпивать их по дороге, а бросать пустую тару… хорошо, если не в кусты, а в мусорницы возле подъездов. Если нет таких предпринимателей, то может нашим депутатам стоит подумать над вопросом установки контейнеров для раздельного сбора мусора в людных местах. Хотя бы ради эксперимента, положить начало.