Торговца яблоками прогнали от ЗАГСа в Бердске

Уличные торговцы оккупируют оживленные места Бердска. Их можно встретить в совершенно неожиданных местах.

По поручению мэра Бердска Евгения Шестернина дежурившая по городу 30 марта начальник отдела трудовых отношений Маргарита Янина проверила место несанкционированной торговли возле бердского отдела ЗАГС. Там велась торговля фруктами из автомобиля.

— Гражданин из ближнего зарубежья был предупрежден о противоправности своих действий. Быстро собрал товар и уехал, — доложила Маргарита Янина.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», год назад на совещании чиновников мэр возмущался, что в центре города коробейник торгует очками рядом с пешеходным переходом. Он велел подчиненным отслеживать места несанкционированной торговли и выгонять с них нелегальных торговцев.