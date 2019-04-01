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Торговца яблоками прогнали от ЗАГСа в Бердске

С наступлением тепла растет количество несанкционированной торговли в разных местах города.

1.04.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Торговца яблоками прогнали от ЗАГСа в Бердске

Для продажи овощей и фруктов существуют продуктовые рынки

Уличные торговцы оккупируют оживленные места Бердска. Их можно встретить в совершенно неожиданных местах.

По поручению мэра Бердска Евгения Шестернина дежурившая по городу 30 марта начальник отдела трудовых отношений Маргарита Янина проверила место несанкционированной торговли возле бердского отдела ЗАГС. Там велась торговля фруктами из автомобиля.

— Гражданин из ближнего зарубежья был предупрежден о противоправности своих действий. Быстро собрал товар и уехал, — доложила Маргарита Янина.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», год назад на совещании чиновников мэр возмущался, что в центре города коробейник торгует очками рядом с пешеходным переходом. Он велел подчиненным отслеживать места несанкционированной торговли и выгонять с них нелегальных торговцев.


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(2) Комментариев

  1. житель Бердска

    А торговля обувью с машины возле ФОРУМА когда прекратится? Шестернин упорно не замечает эту газельку, бойко торгующей обувкой и зимой и летом. А тов. Захаров вообще каждый раз об нее запинается. И никакая торговля в неустановленных местах им не страшна! Позор! 8)

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    • Гость

      Чем только у ФОРУМА не торгуют. Тут одна торговка приноровилась даже две торговых точки ставить, притом прямо на проезжей части. Продавец весь день пиво пьёт, благо пивнуха напротив. А позвонишь в администрацию, ещё не успеешь рот открыть, а у них уже заранее готов ответ: у них договор. Только непонятно с кем нужно заключить договор для торговли на проезжей части. Крышует эту торговку какой-то Абельган (фамилию могу написать неправильно, только на слух, со слов работников администрации), по всем вопросам к нему направляют.

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