Торговца яблоками прогнали от ЗАГСа в Бердске

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А торговля обувью с машины возле ФОРУМА когда прекратится? Шестернин упорно не замечает эту газельку, бойко торгующей обувкой и зимой и летом. А тов. Захаров вообще каждый раз об нее запинается. И никакая торговля в неустановленных местах им не страшна! Позор!
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Чем только у ФОРУМА не торгуют. Тут одна торговка приноровилась даже две торговых точки ставить, притом прямо на проезжей части. Продавец весь день пиво пьёт, благо пивнуха напротив. А позвонишь в администрацию, ещё не успеешь рот открыть, а у них уже заранее готов ответ: у них договор. Только непонятно с кем нужно заключить договор для торговли на проезжей части. Крышует эту торговку какой-то Абельган (фамилию могу написать неправильно, только на слух, со слов работников администрации), по всем вопросам к нему направляют.
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