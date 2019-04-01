Подарок: С профессионалами из ХК «Сибирь» сыграют следж-хоккеисты из Бердска

Свой первый день рождения 5 апреля отметит первая следж-хоккейная команда Новосибирской области, которая создана в Бердске. «Сибирский лис» устроит праздничную программу «Все разные — хоккей один» в ЛДС «Бердск».

Пройдут товарищеские матчи среди таких команд, как «Сибирский лис», ХК «Сибирь», СК «Кристалл» и «Сибирь_sledge”. Так же на торжествах запланированы конкурсы и автограф-сессия.

Директор АНО «Центр развития адаптивных видов спорта» Лилия Богонникова видит в празднике важный смысл — адаптацию детей с ограниченными возможностями в обществе.

— Это не просто день рождения. Мы популяризируем интеграцию детей-инвалидов через спорт. Перед товарищескими матчами будет эстафета, организованная отделом физической культуры и спорта и Центра развития адаптивных видов спорта. В город Бердск ХК «Сибирь» еще не приезжал, поэтому это будет очень здорово, если наши ребята смогут пообщаться и поиграть с профессионалами. Мы пропагандируем, что в хоккей играют все: и взрослые, и дети, и профессионалы, и дети с инвалидностью. Поэтому мы собираем команды разного возраста, чтобы все они могли встретиться на одной площадке. Именно в этом смысл этого мероприятия. Это наш первый день рождения, поэтому очень хочется, чтобы он прошел ярко, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» Лилия Богонникова.

Напоминаем, что праздничная программа состоится в ЛДС «Бердск» 5 апреля. «Сибирский лис» будет рад всем. Вход свободный.