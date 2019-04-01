Видео с места крушения самолета совладелицы S7 Наталии Филевой опубликовали СМИ

Совладелец компании S7 Наталия Филева погибла в результате авиакатастрофы в Германии. Причины крушения на данный момент неизвестны.Немецкое издание Hessenschau опубликовало видео с места крушения бизнес-джета, на котором летела совладелец S7 Натали​​я Филева, в результате падения самолета погибли три человека.На кадрах видно дымящиеся обломки летательного аппарата и сотрудников экстренных служб, которые работают на месте крушения.

Крушение бизнес-джета произошло 31 марта в районе Франкфурта-на-Майне, самолет разбился при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах, Филева погибла, сообщили РБК в пресс-службе S7. Причина авиакатастрофы на данный момент неизвестна. Помимо Филевой жертвами крушения стали два человека — ее отец Валерий Карачев и пилот.

Согласно данным немецких авиадиспетчеров, бизнес-джет летел во Франкфурт-на-Майне из Франции, о каких-либо проблемах на борту не сообщалось. По данным сервиса Aviation Safety Network, обломки воздушного судна разбросало в радиусе 20 м.

Из данных «Росавиации» следует, что самолет Epic LT с регистрационным номером RA-2151G, на котором летела Филева, принадлежит авиакомпании «Глобус», входящей в S7 Group.

Соболезнования в связи с гибелью Филевой уже принесли в «Аэрофлоте», аэропорте Домодедово и «Роскосмосе». Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин назвал Филеву «великим энтузиастом авиации и космонавтики».



Источник: РБК