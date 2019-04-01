Перевозчик: нет «убитых» пассажирских маршруток в Бердске

Проехавшись на бердской маршрутке, житель города Дима Гудзик возмутился ее состоянием. Мужчина поинтересовался у «Курьер. Среда. Бердск», существуют хоть какие-то надзорные органы, которые проверяют как «разваливающиеся маршрутки» получают техосмотр и возят людей.

-Так получилось, что несколько дней я ездил на общественном транспорте, на котором постоянно горит «чек», не ясно, о чем говорящий «абс». Если вы едете до Речного вокзала (Новосибирск — прим. ред. ), то обратите внимание на печку, работающую на всю катушку при том, что на улице плюс. По просьбе убавить, получил ответ — «машина греться начнёт». Сегодня после Разъезда Иня в сторону Бердска водитель у «Ленты» пролетел по ж/д путям, и тут началось: люфт руля и ходовые такие, что водитель ловил свою «Газель» ещё метров 200-250, — поделился впечатлениями о поездке Дмитрий.

Он сделал вывод, что владельцы парка преследуют только коммерческую цель и на людей им «наплевать», как и тем, кто «этим трахомам» выдаёт техосмотр. При этом посоветовал перевозчикам хотя бы подлатать ходовку и сход / развал.

Но неужели суждения горожанина применимо ко всем маршруткам и автобусам Бердска? «Курьер. Среда. Бердск выяснил, кто в ответе за «расшатанные» маршрутки.

«Грибное» место

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» часто обращаются жители, выражая свое недовольство общественным транспортом. Так, в октябре 2017 года читатели «Курьер. Среда. Бердск» сфотографировали кучку ложных опят в маршрутке №325, следовавшей из Бердска в Академгородок. Они росли прямо под сиденьем — в углу между запасным выходом и полом.

Начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства мэрии Бердска тогда успокоила бердчан: грибы в городских маршрутках не растут. Причина тому — новый подвижной состав. К тому же, перевозчики обязаны регулярно мыть своих железных коней — как снаружи, так и внутри. По нормам, в летний период влажная уборка в маршрутках должна проводиться два раза в день летом и один раз зимой.

— Салоны обязательно моются и протираются: и в автобусах, и в маршрутке. В Бердске много новых маршруток. Подвижной состав постоянно обновляется. Поэтому машин с грибами и я сама не встречала, и жалоб подобных не слышала. Может быть, у нас, конечно, не все идеально. Но мы стараемся оперативно устранять замечания, — утверждала Нятина.

Но несмотря на обновленный подвижной состав, еще два года назад бердчане жаловались на шатающиеся сидения или на запах газа в салоне. Но вот на грибы — никогда.

Возродился из пепла

Общественность Бердска шокировала новость о крупном пожаре, произошедшем в ночь на 2 февраля: сгорел гараж, в котором находились 10 маршрутных «газелей», УАЗ «Патриот», снегоуборочная машина и мопед. Пожар тушили с помощью пяти цистерн более четырех часов. От транспорта, находившегося в гараже, остались только остовы. Ущерб от пожара составил порядка 6 млн рублей.

Как оказалось, полностью выгорели микроавтобусы, курсировавшие по городским маршрутам №11, 14 и 15.Сгоревший транспорт принадлежал частному перевозчику Владимиру Луцкину. Он много лет работает на городских маршрутах и зарекомендовал себя как добросовестный предприниматель, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник транспортного отдела мэрии Надежда Нятина.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» сгоревшие «Газели» не были новыми, использовались уже несколько лет. Каждую из них можно было оценить в 450-500 тыс. рублей.

Сегодня, 1 апреля, Владимир Луцкин рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что восстановил свой бизнес — купил пять новых пассажирских маршруток 2015 года выпуска, три из которых уже работают на маршруте. На вопрос, почему зимней ночью в одной из машин замкнуло проводку, Владимир Иванович ответил, что «и самолеты падают с неба». По его словам, никто не застрахован от форс-мажорных ситуаций. Грядущих изменений с системе прохождения техосмотра Владимир Иванович не боится.

-Мне бояться нечего: как проходил ТО, так и буду. Однако теперь все будет зависеть от настроения инспектора: поругался он с женой, нет у него настроения, а может ему не нравится как ты пахнешь или одет — тогда техосмотр будет не пройдет. Либо снова начнут выписывать штрафы за надуманные неполадки, — высказался «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Луцкин.

При этом частный перевозчик отметил, что бизнес у таких, как он, существует только благодаря собственным усилиям. Государство не поддерживает бизнесменов рублем. При этом подчеркнул, что сегодня 90 % подвижного состава частных извозчиков находится более, чем в удовлетворительном состоянии, так как по Бердску колесят новые маршрутки.

Куда поедем?

Ежедневно по дорогам Бердска ездят более 150 автобусов большей и малой вместительности. А это — 17 ежедневных маршрутов регулярных перевозок. Общая протяженность маршрутной сети города сегодня составляет порядка 353,5 км. Каждый день одна бердская маршрутка накатывает порядка 250 километров, а междугородняя — 600 километров. Для одних эта цифра покажется огромной, а для других — ничтожной.

Стоит отметить, что сегодня в городе работает 9 муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, работающих с предоставлением услуг всем категориям граждан, в том числе имеющим право на меры социальной поддержки. Эти автобусы, в основном, охватывают весь город — от вокзала до микрорайона Юго-Восточного, Белокаменного, Раздольного, Бердского санатория, Зеленой Рощи, микрорайона Северного, а также поселка Нового.

Общественный транспорт представляет и 9 муниципальных маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, работающих на коммерческой основе без предоставления льготного проезда. В их число входят маршрут №11 «Вокзал – Северный», №12 «Спорткомплекс «Зима-Лето» — Колорлон», №13 «Вокзал – Санаторий Бердский», №14 «Вокзал – Торговый центр», №15 «Хим. Завод – п/л Юбилейный», №16 «Вокзал – дом Ветеранов – Вымпел», №17 «МСЧ-129 – пос. Боровой», №18 «Вокзал – п/л Юбилейный»

и №19 «ул. Горького – пос. Светлый».

Кроме того, ежедневно осуществляется движение по пригородным маршрутам регулярных перевозок. Это №109 к «Торговый центр (Бердск) – Цветной проезд (Новосибирск)», №321 «ГДК (Бердск) – м. Речной вокзал (Новосибирск)», №325 «Торговый центр (Бердск) – Демакова (Новосибирск)», №327 «Чемской бор (Новосибирск) – ул. Горького (Бердск)», №331 «ГДК (Бердск) – Площадь Маркса (Новосибирск)», №332 «Торговый центр (Бердск) – м. Речной вокзал (Новосибирск)», №510 «Агролес (Искитимский район) – Озерная (Бердск)», №112 «Железнодорожный вокзал (Искитим) – село Морозово (Искитим)», №560 и 560а по маршруту «Вокзал (Бердск) — г. Искитим».

Техосмотр — надо?

Порядок и периодичность проведения технического осмотра маршруток и автобусов установлена правительством РФ еще 1 июля 2011 года. Федеральный закон № 170 обязывает владельцев легковых такси, автобусов, а также грузовых автомобилей, предназначенных и оборудованных для перевозок пассажиров с числом мест для сидения более, чем восемь, один раз в полгода.

Сегодня техосмотр транспорта проводят пункты технического осмотра, у которых на это есть лицензия. После проведения осмотра оператором выдается диагностическая карта, содержащая сведения о соответствии или несоответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств.

В ней должно быть указано заключение о возможности эксплуатации транспортного средства, срок ее действия, а в случае, если карта, содержит заключение о невозможности эксплуатации автомобиля — перечень не соответствующих обязательным требованиям безопасности транспортных средств и выявленных неисправностей.

Карта заверяется подписью технического эксперта, проводившего проверку технического состояния машины, ведь она — документ строгой отчетности.

По словам директора некоммерческого партнерства «Сибирский союз перевозчиков» Виктора Глушкова в Бердске есть недобросовестные автовладельцы, которые предпочитают «покупать» техосмотр в страховой компании. Но по его мнению, частные перевозчики не прибегают к такой мере.

-Страховые компании выписывают ТО при доплате. И все это весьма легально. Я так не делал, поэтому не знаю, сколько эта услуга может стоить. Но знаю, что для такого техосмотра нужно лишь предоставить документы на транспорт, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Виктор Глушков.

Сегодня маршрутное такси на предмет техосмотра проверяют сотрудники ГИБДД, но на дороге.Как правило, перевозчики держат на контроле время прохождения ТО. А чтобы исключить мелкие поломки или те, которые могут привести к страшным трагедиям каждый день транспорт и его владелец проходят предрейсовый осмотр.

-Дмитрий Медведев предлагал вернуть контроль сотрудников ГИБДД на эту процедуру. Поэтому мы ждем ужесточение правил техосмотра. Но они нужны, многие это понимают. Нашим перевозчикам бояться нечего. Не знаю, много ли пассажирского транспорта «отсеется» благодаря нововведениям. Но в этом случае его нужно будет привести в соответствие с требованиями ТО, — поделился с «Курьер. Среда. Бердск» Виктор Глушков.

О необходимости реорганизации нынешней системы проведения техосмотра в начале марта 2019 года заговорил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ Михаил Черников. По его словам, сотрудников ГИБДД скоро вновь привлекут к техническим осмотрам автобусов и маршрутного такси.

Полицейский пояснил, что эта мера призвана снизить смертность на дорогах, ведь в прошедшем году автобусы и маршрутки стали чаще попадать в аварии. При этом отметил, что в большинстве случаев вина лежит на перевозчиках. Точные сроки введения изменений пока не известны. Слова Черникова подтверждает и статистика: при расследованиях ДТП выясняется, что автобусы неисправны, а «подчас непонятно, из каких конструктивов собраны».

Стоит отметить, что управление легковым такси, автобусом или грузовым автомобилем, предназначенным и оборудованным для перевозок людей, которые не прошли технический осмотр, влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 800 рублей. А стоимость прохождения техосмотра для пассажирского транспорта колеблется от 1290 до 1560 рублей.

Сколько стоит здоровье пассажира

Каждый пассажир общественного транспорта может, не беспокоиться о получении травм или испорченном багаже, так как с 1 января 2013 года вступил в действие специальный федеральный закон — «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном».

Пассажирам не нужно отдельно тратить деньги на специальный полис, так как страховка оплачивается автоматически при покупке билета. В случае, если страховки у перевозчика нет, и документально он не отвечает за безопасность пассажиров, то его лишат лицензии и наложат штраф, достигающий 1 млн. рублей.

Выплаты от страховщиков осуществляются человеку, получившему травмы, либо его родным. Все выплаты проводятся только после того, как было доказано, что смерть или телесные повреждения пассажира произошли в поездке на автобусе, поезде, самолете или другом виде общественного транспорта.

Суммы, которые возмещаются пассажирам внушительные. Так. обычный ушиб оценивается в 200 рублей, сотрясение мозга – 60 000 рублей, перелом ноги – 240 000 рублей, а потеря ребенка при беременности – 1 000 000 рублей.

Если человек погиб при поездке, то его родственникам должны выплатить компенсацию в размере 2 000 000 рублей. Эта же сумма выплачивается пострадавшим, которые после аварии получили I группу инвалидности, или чьи дети стали инвалидами.

Для того, чтобы получить страховку, после аварии пострадавшим пассажирам стоит обратиться к водителю транспортного средства. Ведь это первый человек. который должен вызвать медицинских работников и правоохранительные органы.

Кроме того, водитель должен предоставить пассажиру акт, в котором будет указано, что он получил травмы при поездке. Также он даст необходимую информацию и контактные телефоны страховой компании, которая возьмет на себя все расходы за лечение.

Если у перевозчика нет страховки, это не означает, что пострадавший не сможет получить компенсации. В этом случае транспортная компания из собственных средств должна выплатить ущерб.