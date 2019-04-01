57 тысяч рублей отсудил у государства экс-чиновник Александр Солодкин

Новосибирский областной суд частично удовлетворил заявление экс-губернатора Александра Солодкина-старшего, который добивался компенсации от государства за незаконное уголовное преследование. Об этом 29 марта «Континенту Сибирь» сообщили в областном суде.

«Заявление Александра Солодкина частично удовлетворено. В его пользу взыскали 57 857 рублей 41 копейку, в остальной части требований отказали», — сообщили корреспонденту «Континента Сибирь» в Новосибирском областном суде. Известно, что это всего лишь 6,5% от требуемой суммы в размере 882 087 рублей . Деньги Александру Солодкину выплатит Министерство финансов РФ.

Напомним, в 2009 году Александра Солодкина-младшего, исполняющего обязанности вице-мэра Новосибирска, обвинили по нескольким статьям: вымогательство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, дача взятки и посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Его отца Александра Солодкина-старшего тоже привлекли к уголовной ответственности по статье за вымогательство.

В феврале 2010 года Солодкиных задержали по подозрению в участии в организованной преступной группировке. По версии следствия сообщество, под руководством предпринимателя Александра Трунова, было связано с бандитизмом, совершением ряда убийств, вымогательств, мошенничеств и других тяжких и особо тяжких преступлений. Они были помещены в СИЗО. В 2010 году в отношении Солодкина-младшего возбудили еще два уголовных дела – по факту хищения бюджетных средств.

Бывший вице-мэр Новосибирска Александр Солодкин получил 8,5 лет лишения свободы, а его отец – 6 лет.

На сегодня, оба они находятся на свободе. В 2016 году Александра Солодкина-старшего освободили из-под ареста, так как свой срок он уже отбыл. А Александра Солодкина-младшего в сентябре этапировали в колонию Екатеринбурга. Позже он добился условно-досрочного освобождения и в июне 2017 года вышел из колонии.

В конце февраля 2019 года Солодкин подал в суд заявление «о возмещении вреда реабилитированному». Первое заседание было назначено на 4 февраля, однако было отложено, а затем суд объявил перерыв.

Источник: ksonline.ru