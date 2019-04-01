Рвутся увидеть Новосибирск иностранцы

Названы самые популярные у иностранцев российские города
Самыми востребованными у иностранцев российскими городами оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар, сообщает Aviasales.
Эксперты проанализировали бронирования иностранцев, покупающих авиабилеты в Россию. Оказалось, что в первом квартале этого года в сравнении с аналогичными показателями прошлого года, спрос на перелеты из-за рубежа в Россию за год вырос в три раза, а средний чек увеличился на треть и составил 13 574 рубля. Самыми востребованными направлениями оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар.
Примечательно, что почти все авиабилеты в города из списка подорожали: средний чек на перелет в Новосибирск повысился на 75%, до 13 300 рублей, в Краснодар — на 63%, до 10 500 рублей, в Москву — на 55%, до 15 000 рублей и в Петербург — на 7%, до 10 500 рублей.
Зато уменьшился средний чек на авиабилеты в Екатеринбург и Самару — на 11%, до 8 000 рублей и 10 900 рублей соответственно.
Наибольший интерес к перелетам в Россию проявляют жители Армении, Турции, Азербайджана, Израиля и Казахстана. Среди экзотических стран зафиксированы бронирования из Бразилии, Бангладеш, Кубы и Эквадора.
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