Рвутся увидеть Новосибирск иностранцы

Самыми востребованными у иностранцев российскими городами оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар, сообщает Aviasales.

Эксперты проанализировали бронирования иностранцев, покупающих авиабилеты в Россию. Оказалось, что в первом квартале этого года в сравнении с аналогичными показателями прошлого года, спрос на перелеты из-за рубежа в Россию за год вырос в три раза, а средний чек увеличился на треть и составил 13 574 рубля. Самыми востребованными направлениями оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар.

Примечательно, что почти все авиабилеты в города из списка подорожали: средний чек на перелет в Новосибирск повысился на 75%, до 13 300 рублей, в Краснодар — на 63%, до 10 500 рублей, в Москву — на 55%, до 15 000 рублей и в Петербург — на 7%, до 10 500 рублей.

Зато уменьшился средний чек на авиабилеты в Екатеринбург и Самару — на 11%, до 8 000 рублей и 10 900 рублей соответственно.

Наибольший интерес к перелетам в Россию проявляют жители Армении, Турции, Азербайджана, Израиля и Казахстана. Среди экзотических стран зафиксированы бронирования из Бразилии, Бангладеш, Кубы и Эквадора.

Источник: РИА Новости