Герой нашего времени: Иван Крапивин спасал маму, которой пьяный нанес 27 ножевых ударов

Иван Крапивин посмертно награжден орденом Мужества
Указом Президента Российской Федерации от 28.03.2019 № 132 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» за мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, посмертно награжден орденом Мужества Иван Крапивин.
История этого мальчика, настоящего Героя нашего времени, никого не оставила равнодушным. В 2017 году на Ванину маму напал нетрезвый сосед, нанеся ей 27 ножевых ранений. Четырнадцатилетний Иван вступился за маму, за что получил серьезную травму головы, которая и стала для него спустя время смертельной.
Имя Вани Крапивина уже стало для многих символом смелости: этот мальчик, не побоявшись пьяного взрослого, пытался защитить самого родного для него человека – маму. Необходимо сделать все, чтобы память об этом бесстрашном мальчике сохранилась в наших сердцах.
Трагические события, унесшие жизнь Вани Крапивина, положили начало тесному сотрудничеству следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу с общеобразовательной школой № 9 города Северодвинска, в которой учился Иван.
В честь Вани, которого ранее посмертно наградили и медалью Следственного комитета Российской Федерации «Доблесть и отвага», в его родной школе откроют мемориальную доску, которая будет напоминать его сверстникам о настоящем подвиге и любви к матери.
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