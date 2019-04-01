Герой нашего времени: Иван Крапивин спасал маму, которой пьяный нанес 27 ножевых ударов

Указом Президента Российской Федерации от 28.03.2019 № 132 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» за мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, посмертно награжден орденом Мужества Иван Крапивин.

История этого мальчика, настоящего Героя нашего времени, никого не оставила равнодушным. В 2017 году на Ванину маму напал нетрезвый сосед, нанеся ей 27 ножевых ранений. Четырнадцатилетний Иван вступился за маму, за что получил серьезную травму головы, которая и стала для него спустя время смертельной.

Имя Вани Крапивина уже стало для многих символом смелости: этот мальчик, не побоявшись пьяного взрослого, пытался защитить самого родного для него человека – маму. Необходимо сделать все, чтобы память об этом бесстрашном мальчике сохранилась в наших сердцах.

Трагические события, унесшие жизнь Вани Крапивина, положили начало тесному сотрудничеству следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу с общеобразовательной школой № 9 города Северодвинска, в которой учился Иван.

В честь Вани, которого ранее посмертно наградили и медалью Следственного комитета Российской Федерации «Доблесть и отвага», в его родной школе откроют мемориальную доску, которая будет напоминать его сверстникам о настоящем подвиге и любви к матери.

Источник: Следком