Фекальная авария: Обрушилось 20 метров канализационного коллектора в Бердске

В воскресенье в Бердске обрушился канализационный коллектор на ул. Ушакова. Провал размером около 20 метров произошел примерно в том же месте, где в прошлом году устраняли серьезную коммунальную аварию, которая обернулась выходом наружу фекальных вод, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

С утра 1 апреля аварийная бригада муниципального Комбината бытовых услуг выехала на место провала в районе дома №45 на ул. Ушакова.

В бердской ЕДДС коммунальную аварию не считают чрезвычайной. По предварительной информации, обрушение произошло на старой канализационной трубе.

Подробности — в ближайшее время.