Фекальная авария: Обрушилось 20 метров канализационного коллектора в Бердске

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Фекальная авария: Зловоние из разрушенного канализационного коллектора снова заполонило центр Бердска
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Напротив 45 дома всю зиму блоки стояли, огорожено место провала. Грунтовые воды доделали дело и земля провалилась.
В этом месте ни в сторону ул. Маяковского ни в сторону ул. Пушкина замены коллектора не было в прошлом году, не надо привирать.
Замена коллектора была между ул. Советская и ул. Маяковского и от ул. Пушкина до ул. Чернышевского (плюс минус несколько метров).
Место в котором произошел провал находится по сути на пригорке и этот участок вообще не трогали еще.
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Как не вовремя, ещё выборы на Украине не закончились
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А у нас на Боровой 102, тоже произошел провал грунта на новом колодце. Вчера вечером туда провалился автомобиль, кольцо железобетонное в колодце наклонилось, вокруг промоины и сломанный асфальт, оставшийся с прошлого года. И это все находится во дворе, на проезжей части у центрального входа. Приглашаем службу АТИ.
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Нашли кого приглашать
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«В бердской ЕДДС коммунальную аварию не считают чрезвычайной. По предварительной информации, обрушение произошло на старой канализационной трубе.»
Самое интересное, что в том году, было тоже самое. Новые приметы Бердска, прорыв канализации- к потеплению и премиям за устранения……
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Надо бы брать кредит муниципалам и делать весь участок сразу, а не кроить бюджет, так сети строить опасно и недальновидно!!!
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они б взяли, да только тариф повысить придется.
а этого сделать не дают…
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Возможно провал тупо из-за усадки грунта
ничего необычного в этом нет….
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Началу нового фекального года в Бердске дан старт, всех поздравляем.
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И как специально 1 апреля,но мы не верим
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Традиционный провал на улице Ушакова, этим провалам уже можно присваивать статус городской достопримечательности.
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Это скрепы, сейчас Шестернин обратится к Локтю, тот даст помпу и будем готовится к осенним выборам за ЕР
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Это такой мудрый план по сносу частного сектора
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Скрепы не выдержали, обрушились и потекли.
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