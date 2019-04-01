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Фекальная авария: Обрушилось 20 метров канализационного коллектора в Бердске

Грунт провалился неподалеку от того места, где в 2018 году меняли сгнившую трубу, стоки из которой затопили бердские улицы.

1.04.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 14 коммент.
 
Фекальная авария: Обрушилось 20 метров канализационного коллектора в Бердске

старый канализационный коллектор обрушился в новом месте

В воскресенье в Бердске обрушился канализационный коллектор на ул. Ушакова. Провал размером около 20 метров произошел примерно в том же месте, где в прошлом году устраняли серьезную коммунальную аварию, которая обернулась выходом наружу фекальных вод, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

С утра 1 апреля аварийная бригада муниципального Комбината бытовых услуг выехала на место провала в районе дома №45 на ул. Ушакова.

В бердской ЕДДС коммунальную аварию не считают чрезвычайной. По предварительной информации, обрушение произошло на старой канализационной трубе.

Подробности — в ближайшее время.

 

 


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(14) Комментариев

  1. 123

    Напротив 45 дома всю зиму блоки стояли, огорожено место провала. Грунтовые воды доделали дело и земля провалилась.

    В этом месте ни в сторону ул. Маяковского ни в сторону ул. Пушкина замены коллектора не было в прошлом году, не надо привирать.

    Замена коллектора была между ул. Советская и ул. Маяковского и от ул. Пушкина до ул. Чернышевского (плюс минус несколько метров).

    Место в котором произошел провал находится по сути на пригорке и этот участок вообще не трогали еще.

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  2. Новый мэр

    Как не вовремя, ещё выборы на Украине не закончились

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  3. Галыч

    А у нас на Боровой 102, тоже произошел провал грунта на новом колодце. Вчера вечером туда провалился автомобиль, кольцо железобетонное в колодце наклонилось, вокруг промоины и сломанный асфальт, оставшийся с прошлого года. И это все находится во дворе, на проезжей части у центрального входа. Приглашаем службу АТИ.

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  4. Аноним

    «В бердской ЕДДС коммунальную аварию не считают чрезвычайной. По предварительной информации, обрушение произошло на старой канализационной трубе.»

    Самое интересное, что в том году, было тоже самое. Новые приметы Бердска, прорыв канализации- к потеплению и премиям за устранения……

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  5. Тень

    Надо бы брать кредит муниципалам и делать весь участок сразу, а не кроить бюджет, так сети строить опасно и недальновидно!!!

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  6. Аноним

    Возможно провал тупо из-за усадки грунта
    ничего необычного в этом нет….

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  7. Бармалей

    Началу нового фекального года в Бердске дан старт, всех поздравляем.

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  8. Поросёнок Пётр

    Традиционный провал на улице Ушакова, этим провалам уже можно присваивать статус городской достопримечательности.

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    • Новый мэр

      Это скрепы, сейчас Шестернин обратится к Локтю, тот даст помпу и будем готовится к осенним выборам за ЕР

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  9. Аноним

    Это такой мудрый план по сносу частного сектора

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  10. Водитель

    Скрепы не выдержали, обрушились и потекли.

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