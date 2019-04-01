«Лыжи Мечты»: дети с ДЦП побеждали в горных лыжах в Новосибирске

31 марта на горнолыжном комплексе «Ключи» собрались ребята на первые региональные соревнования «Лыжи Мечты- Новосибирск».

Проект «Лыжи Мечты» — реабилитационная программа для детей с особенностями здоровья, основанная телеведущим Сергеем Белоголовцевым и его женой Натальей. Перепробовав множество методик они решили приобщить своего сына Евгения с диагнозом ДЦП к горным лыжам. Результат был настолько потрясающий, что они разработали уникальную программу, по которой, с 2014 года сотни детей и взрослых с детским церебральным параличом, синдромом Дауна, аутизмом, нарушениями зрения и слуха и другими ограничениями улучшают свое здоровье.

Автор видео Елена Белоусова



Как рассказала «Курьер.Среда.Бердск» инструктор программы «Лыжи Мечты» Анастасия Абеляр, в Новосибирске эта программа работает третий сезон. За это время в ней участвовали около 50 детей, 20 из них занимаются регулярно. Поэтому стали возможны соревнования, что стало большим достижением. В этом же сезоне они организовали первую реабилитационную смену на Алтае для детей-инвалидов.

— Сегодня классная погода — это радует. Думаю, все пройдет успешно, — резюмировала инструктор.

11 участников, от 4 до 17 лет получив порядковые номера по очереди поднимаются на гору на подъемнике и выходят нас старт.

Автор видео Елена Белоусова

Некоторым ребятам, кроме инструктора преодолеть горнолыжный склон помогает сноу-слайдер. Это устройство позволяет стоять тем, кто не может ходить и держать тело вертикально самостоятельно. Другие проходят трассу с поддержкой инструктора. На финише ребят, ждут родители. со словами: «Молодец!» Они обнимают и целуют маленьких спортсменов.

Для 10-летней девочки с диагнозом ДЦП Алисы Саловой из поселка Мичуринский сегодня — особенный день. Она проснулась пораньше и торопила родителей, чтобы попасть на первые в ее жизни соревнования.

Трасса для девочки позади. Мама Марина поздравляет дочку и рассказывает, что она любит рисовать, в школу ходит с удовольствием, недавно увлеклась горными лыжами. На занятия ходит два месяца, два раза в неделю:

— Первый раз мы боялись, что ребенок не сможет держать равновесие. Но удержаться у нее получилось уже на первом занятии! От занятия к занятию спина укрепляется, недавно она каталась без слайдера. Очень хочется, чтобы дочка начала ходить самостоятельно, мы к этому прилагаем все усилия.

Алиса очень рада была получить медаль за третье место (в категории «слайдер»), которую она долго и внимательно рассматривала:

— Мне нравится змейкой ехать, я ни разу не упала!

Самый маленький участник соревнований — четырехлетний Коля Андрющенко из Новосибирска.

По словам его мамы Ирины, узнав, что у ребенка диагноз ДЦП, они не отчаялись и делают все для того, чтобы он ходил и не отличался от других детишек, был здоров и счастлив. Ребенок занимался иппотерапией, ходит в бассейн. Два года посещает секцию по горным лыжам, трижды в неделю. В 2018 году участвовал во всероссийских соревнованиях в категории «слайдер», в этом году занимается с поддержкой инструктора:

— Занятия горными лыжами дают устойчивость, развивают координацию. В этом сезоне Коля сам может ходить на лыжах, проходить к подъемнику и может спуститься с пологого спуска. Сам! Хотим, чтобы в будущем он сам катался.

У Коли- второе место в категории «с поддержкой».

Бердск на соревнованиях представлял пятилетний Александр Черняев.

Когда родители узнали, что у ребенка ДЦП были слезы и ужас и ступор, вспоминает его мама Наталья, но потом они взяли себя в руки отдали ребенка в бассейн, водят на иппотерапию, скалолазание. Три сезона он занимается горными лыжами:

— Занятия горными лыжами дают хороший иммунитет, ребенок стал меньше болеть простудными заболеваниями. Уходит спастика, речь стала прогрессировать. Здорово,что есть терапевтический спорт! Александр очень любит скорость, для него это такой адреналин. Хочется, чтобы он сам ходил и чтобы все у него получалось!

После соревнований копилка бердчанина из двух золотых и одной серебряной медали, пополнилась еще одной серебряной медалью. Мальчик занял второе место в категории «слайдер».