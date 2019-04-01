Кабинет для ВИЧ-пациентов открылся в ЦГБ Бердска

Межрайонные кабинеты по наблюдению за ВИЧ-пациентами открылись в Новосибирской области
Четыре межрайонных кабинета по наблюдению за ВИЧ-инфицированными пациентами открыты на базе центральных районных больниц Новосибирской области. Цель проекта, организованного региональным министерством здравоохранения – повышение доступности оказания медицинской помощи.
На базе кабинетов врачи обследуют пациентов на вирусную нагрузку, проводят весь необходимый объем клинических и инструментальных исследований для назначения антиретровирусной терапии. Также в кабинетах жители районов Новосибирской области смогут получить необходимые им препараты для лечения ВИЧ-инфекции и профилактики туберкулеза. При этом расположение кабинетов разработано так, чтобы жители районов смогли максимально оперативно добраться до учреждения.
Межрайонные кабинеты действуют на базе следующих медицинских организаций: ГБУЗ НСО «Бердская Центральная городская больница», ГБУЗ НСО «Искитимская Центральная Городская больница», ГБУЗ НСО «Красноозерская Центральная районная больница» и ГБУЗ НСО «Куйбышевская Центральная районная больница».
С дополнительной информацией о кабинетах, а также о районном распределении пациентов между данными кабинетами можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения Новосибирской области.
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