«Металлические люки стащил 30-летний новосибирец со двора на Флотской

6 марта 2019 года в отдел полиции № 4 «Калининский» Управления МВД России по городу Новосибирску обратился представитель одной из организаций города с сообщением о том, что неизвестный тайно похитил с территории двора на улице Флотской части сооружений для доступа к подземным коммуникациям.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 30-летний местный житель.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Кража). Проводится расследование.

Источник: МВД по НСО