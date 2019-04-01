Рвутся увидеть Новосибирск иностранцы
Батончики из крови: Ужаснулись любви к гематогену россиян в США
Электронные сигареты приравняют к обычным в России
Фекальная авария: Зловоние из разрушенного канализационного коллектора снова заполонило центр Бердска
Бесплатные объявления Бердска и Искитима
Доходы Порошенко выросли в 95 раз в 2018 году
Ставки по кредитам без залога могут вырасти в России
Огонь по протестующим открыли в Венесуэле
Кабинет для ВИЧ-пациентов открылся в ЦГБ Бердска
«Металлические люки стащил 30-летний новосибирец со двора на Флотской
Полиция задержала воришку. Проводится расследование.»
Спрос рождает предложение! Пока пункты приема, у нас не отучат принимать люки , их будут воровать вечно!
1 0