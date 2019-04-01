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Металлические люки стащил 30-летний новосибирец со двора на Флотской

Полиция задержала воришку. Проводится расследование.

1.04.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Металлические люки стащил 30 летний новосибирец со двора на Флотской

Сотрудники полиции раскрыли кражу металлических люков

6 марта 2019 года в отдел полиции № 4 «Калининский» Управления МВД России по городу Новосибирску обратился представитель одной из организаций города с сообщением о том, что неизвестный тайно похитил с территории двора на улице Флотской части сооружений для доступа к подземным коммуникациям.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 30-летний местный житель.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Кража). Проводится расследование.

Источник: МВД по НСО


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    «Металлические люки стащил 30-летний новосибирец со двора на Флотской
    Полиция задержала воришку. Проводится расследование.»

    Спрос рождает предложение! Пока пункты приема, у нас не отучат принимать люки , их будут воровать вечно!

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