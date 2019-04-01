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Ставки по кредитам без залога могут вырасти в России

С первого апреля начнет действовать решение Совета директоров Банка России о повышении на 30 процентных пунктов надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам.

1.04.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Ставки по кредитам без залога могут вырасти в России

Банки могут поднять ставки по кредитам в ответ на новые требования ЦБ

С первого апреля, начнет действовать решение Совета директоров Банка России о повышении на 30 процентных пунктов надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. Это необходимо, чтобы не допустить «чрезмерного роста долговой нагрузки населения» и повысить устойчивость банков «к потенциальным системным рискам», говорится в информационном сообщении ЦБ.

Эксперт «РГ» комментирует, как это отразится на кредитных ставках и рынке.
Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК ТелеТрейд:

— На практике не обеспеченные залогом потребительские кредиты после первого апреля могут стать для граждан-заемщиков на 1-2 процента дороже, что может слегка снизить число желающих такой потребительский кредит взять.
Заставят эти меры и банки осторожнее относиться к одобрению таких займов. Раз уж цена вопроса для кредитной организации становится выше, то и она при разумном мани-менеджменте постарается внимательнее изучать платежеспособность заемщика. Одобряя кредит, конечно, совсем не обязательно по подтверждённой справке НДФЛ о зарплате, но хотя бы, обращая внимание на динамику движения капитала по счетам заёмщика. Предпочтение может отдаваться клиентам этого же банка, особенно по счетам которых имеются и регулярные денежные поступления, и видимые для банка расходы в прошлом, в которых клиент себя не слишком стеснял. А также тем, кто зарекомендовал себя прежде отличной кредитной историей.

С первого сентября прошлого года ЦБ уже повышал нормы по размерам такого буфера, обязательной «кубышки» для банков, но нужного эффекта это не возымела: скорость выдачи необеспеченных потребительских кредитов продолжала нарастать, как снежный ком. В ноябре первый запред ЦБ Ксения Юдаева сообщала, что годовой темп увеличения в портфелях банков таких необеспеченных залогом или поручительством кредитов достиг 26,5 процента. Но темпы выдачи таких кредитов с тех пор не только не снизились, но даже выросли. Люди обращаются, а банкам выгодно, и они дают кредиты.
В ЦБ опасаются, что банки не вполне способны соизмерять свои выгоды с возможными рисками. А потому обставляют дальнейшее расширение портфеля потребительских кредитов для банков дополнительной нагрузкой, в расчете, что это простимулирует банки слегка притормозить процесс. В целом, эта мера верная, и она нужна, чтобы не поставить в будущем под угрозу устойчивость банков из-за их не всегда умеренных аппетитов к росту необеспеченного кредитования, из-за их, возможно, недостаточной осторожности.

Хотя на сегодня ЦБ подчеркивает, что качество предоставляемых кредитов все еще приемлемое. Доля ссуд с просрочкой свыше 90 дней даже снизилась за 12 месяцев на 3,5 процента — до 10,2 процента. Сократилась она и по «старым» кредитам, срок которых скоро истекает. Доля таких займов с просрочкой не превосходит 2-2,5 процента на 12-й месяц после выдачи кредита.

Однако ЦБ беспокоит, что если нынешние темпы необеспеченного кредитования сохранятся, то это может создать проблемы с невозвратами уже для большего количества граждан. Поскольку кредитная масса растет быстрее, чем денежные доходы населения. И отношение суммы плановых платежей по кредитам к денежным доходам неуклонно увеличивается.

Источник: РГ


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