Огонь по протестующим открыли в Венесуэле

Издание El Nacional сообщило о двух пострадавших.

Группа вооруженных людей в гражданской одежде в воскресенье открыла огонь по участникам акции протеста в районе Либертадор в столице Венесуэлы. Как сообщила газета El Nacional, к насилию прибегли члены «колективос» — проправительственных группировок.

На распространенных фотографиях с места происшествия видны двое мужчин, один из них держит в руках оружие, похожее на винтовку, другой — пистолет. По данным источников издания, при стрельбе пострадали два человека, с огнестрельными ранениями они были доставлены в больницу.

В Каракасе и других городах Венесуэлы в воскресенье идут акции протеста граждан, недовольных отключениями электричества.

Источник: ТАСС