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Огонь по протестующим открыли в Венесуэле

Издание El Nacional сообщило о двух пострадавших.

1.04.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Огонь по протестующим открыли в Венесуэле

В Каракасе вооруженные люди в гражданской одежде открыли огонь по протестующим

Издание El Nacional сообщило о двух пострадавших.
Группа вооруженных людей в гражданской одежде в воскресенье открыла огонь по участникам акции протеста в районе Либертадор в столице Венесуэлы. Как сообщила газета El Nacional, к насилию прибегли члены «колективос» — проправительственных группировок.

На распространенных фотографиях с места происшествия видны двое мужчин, один из них держит в руках оружие, похожее на винтовку, другой — пистолет. По данным источников издания, при стрельбе пострадали два человека, с огнестрельными ранениями они были доставлены в больницу.

В Каракасе и других городах Венесуэлы в воскресенье идут акции протеста граждан, недовольных отключениями электричества.

Источник: ТАСС


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(1) Комментарий

  1. Новый мэр

    Снайперы с майдана

    Thumb up 0 Thumb down 2

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