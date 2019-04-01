Огонь по протестующим открыли в Венесуэле

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Фекальная авария: Зловоние из разрушенного канализационного коллектора снова заполонило центр Бердска
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Снайперы с майдана
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