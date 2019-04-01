Форекс-дилеры обязаны раскрывать информацию о рисках с 1 апреля

Индексация социальных пенсий, скидка водителям за безаварийную езду и путешествие в Албанию без виз.

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в апреле 2019 года и коснутся многих россиян.

Увеличение социальных пенсий

С 1 апреля правительство России увеличило на 2% размер социальных пенсий. Таким образом, средний размер социальной пенсии по старости увеличился на 182 рубля и после повышения составил 9266 рублей в месяц, а для детей-инвалидов и инвалидов детства I группы увеличился на 268 и 270 рублей соответственно и после повышения составил 13 674 рубля и 13 812 рублей.

Согласно действующему законодательству, социальная пенсия по старости устанавливается гражданам, достигшим пенсионного возраста и не заработавшим достаточного стажа для получения страховой пенсии. Также право на социальную пенсию по старости имеют представители малочисленных народов Севера — мужчины, достигшие 55 лет, и женщины, достигшие 50 лет, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в России не менее 15 лет и достигшие пенсионного возраста.

Социальную пенсию по инвалидности получают инвалиды, дети-инвалиды и инвалиды с детства. Потерявшие одного или обоих родителей дети до 18 лет или дети старше 18 лет, обучающиеся очно, а также дети умершей одинокой матери получают социальную пенсию по случаю потери кормильца. Дети, чьи родители неизвестны, также получают социальную пенсию.

Помимо индексации социальных пенсий с 1 апреля 2019 года повысят пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, пенсии членов их семей, пенсии для пострадавших в результате техногенных или радиационных катастроф и пенсии членов их семей, пенсионные выплаты участников Великой Отечественной войны, пенсии для обладателей награды «Жителю блокадного Ленинграда», пенсии работников летно-испытательного состава, в том числе надбавки к пенсионным выплатам за выслугу лет гражданам из числа космонавтов, и т.д.

По данным Минтруда, индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 млн пенсионеров, из которых около 3,2 млн человек — получатели социальных пенсий.

Скидка за безаварийную езду

Российский союз автостраховщиков (РСА) с 1 апреля вводит систему нового расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ — скидка за безаварийную езду и надбавка за аварии).

Этот коэффициент больше не будет обнуляться при перерыве в вождении, скидка будет сохраняться. КБМ будет назначаться водителю раз в год 1 апреля и в течение года пересчитываться не будет. То есть если 1 мая водитель станет виновником аварии, а 1 июня будет покупать полис ОСАГО — КБМ ему будет установлен по состоянию на 1 апреля, и он изменится только 1 апреля следующего года. Если на 1 апреля 2019 года у автовладельца в системе АИС РСА будет числиться несколько коэффициентов «бонус-малус», то ему будет присвоен самый низкий из них, он же есть и самый лучший. Такой подход позволит исключить случаи задвоения КБМ, а также снизит риск ошибок и злоупотреблений при его применении. Юрлицу будет присваиваться единый КБМ для всех машин в автопарке.

Максимальный КБМ составляет 2,45 (увеличивает стоимость полиса в 2,45 раза), минимальный — 0,5 (соответствует скидке 50%).

В Албанию без виз

Албания предоставила россиянам право без виз посещать страну с 1 апреля по 31 октября.

Безвизовый въезд разрешен для граждан России — владельцев действительных загранпаспортов, которые планируют посетить страну в частном порядке или в качестве туриста сроком до 90 дней.

МИД РФ в этой связи напомнил российским туристам о необходимости оформления медицинской страховки на весь период пребывания за рубежом.

Форекс-дилеры раскроют информацию о рисках

с 1 апреля форекс-дилеры будут раскрывать максимально полную информацию о своей деятельности, а также предупреждать клиентов о рисках, связанных с получением их услуг.

Согласно базовому стандарту защиты прав и интересов получателей финансовых услуг в отношении форекс-дилеров, последние должны сообщать потребителям о способах защиты их прав, возможностях направления жалоб и обращений в порядке урегулирования споров. Рассмотреть обращение форекс-дилер будет обязан в течение 15 календарных дней со дня его поступления. Срок может быть увеличен до 30 календарных дней, если поступившие сведения требуют дополнительного изучения.

К тому же вся информация должна быть изложена доступным языком с разъяснением терминологии и быть понятной клиентам, не обладающим специальными знаниями в области финансовых рынков.

Выбор страховщика полиса ОСАГО

Со 2 апреля россияне могут выбрать страховщика в системах гарантирования продаж ОСАГО — «Едином агенте» и «е-Гаранте».

Система «Единый агент» работает с августа 2016 года, она обеспечивает бесперебойность продаж бумажных полисов ОСАГО в убыточных для страховщиков регионах. Компании, имеющие офисы в этих регионах, выступают агентами всех страховщиков РФ, распределяя клиентов из этих регионов по всем компаниям России в зависимости от их доли рынка.

Аналогичная система — «е-Гарант» — с августа 2017 года действует при продажах электронных полисов ОСАГО: если продажа полиса на сайте выбранного страховщика по техническим причинам недоступна, то с помощью сайта РСА потребитель перенаправляется по системе распределения на сайт другой компании и покупает полис у нее. Сейчас страхователь, попадающий в систему распределения, не имеет права выбрать замещающего страховщика: клиенты распределяются между компаниями случайным образом по номеру ПТС.

Предполагается, что при покупке полиса через систему «Единый агент» в офисе страховой компании менеджер будет озвучивать или показывать потребителю список страховщиков, чьи полисы в данную минуту доступны для покупки в системе замещения. При покупке электронного полиса через систему «е-Гарант» список компаний, доступных в данную минуту для заключения договора через систему замещения, потребитель увидит на экране.

Штраф за езду по выделенной полосе

С 14 апреля водителей в Москве будут штрафовать за езду по пяти выделенным полосам. Ежедневный режим работы вводится на следующих направлениях: на Ленинском проспекте, проспект Мира — Ярославское шоссе, улица Воздвиженка — Кутузовский проспект — Можайское шоссе, Нахимовский проспект — Ломоносовский проспект — Минская улица, Нижегородская улица — Рязанский проспект.

На указанных магистралях демонтируют дорожные знаки «Рабочие дни». Водителей об изменениях режима работы выделенных полос также проинформируют световые табло на магистралях и сотрудники ДПС, которые будут вести дежурство по выходным на этих участках. Также автовладельцев предупредят передвижные информационные табло Центра организации дорожного движения.

Пресс-служба столичного департамента транспорта отмечает, что это позволит пассажирам городского транспорта экономить до 30 минут пути. Право проезда личных автомобилей по всем выделенным полосам для общественного транспорта действовало в Москве с 2012 года.

Источник: ТАСС