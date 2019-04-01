Шикарный шашлык и маринад к нему Путин готовил сам на отдыхе в Туве

Глава Тувы Шолбан Кара-оол на Красноярском экономическом форуме рассказал РИА Новости, как Владимир Путин отдыхает в тайге.

По словам руководителя республики, президент любит самостоятельно готовить шашлык и маринад к нему. Он добавил, что шашлык получается «шикарный», но секрет маринада раскрывать не стал.

Собеседник РИА Новости также отметил, что на отдыхе в Туве Путин всегда пьет фирменный кофе в турке.

«С утра, например, на завтрак у нас, у Сергея Кужугетовича в особенности, есть обыкновение своими руками сделать кофе в турке. В этой турке на костре варит замечательный кофе. Я горжусь, что этому научился и своих домашних время от времени балую. < …> Специально кофе с сахаром сначала доводится до карамельного состояния, после добавляется вода, а потом, когда вскипело, в процессе доводится с молоком до кипения», — рассказал Кара-оол.

Кроме того, российский президент любит национальный тувинский чай, который варят по рецепту бабушки Кара-оол.

«Первый, самый главный ингредиент — вода. Берем воду из естественного источника, как правило, чай используется зеленый — тот самый, помните, в советское время грузинский чай был. Вот этот чай кладем, немного соли, обязательно нужно довести до кипения. У нас даже существуют разного рода байки, что нужно ковшиком восемь раз провести, после этого молоко налить. Как только молоко наливаем, нужно до кипения довести и не дать возможности ему пролиться, но при этом обязательно в кипении выдержать определенный срок. Можно добавить к нему и топленое масло», — поделился рецептом Кара-оол.

Президент несколько раз посещал Туву с неформальным визитом. В конце августа 2018 года Путин провел выходные на Енисее вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, директором ФСБ Александром Бортниковым. Также главу государства сопровождали Шолбан Кара-оол и директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев.

Красноярский форум работал с 28 по 30 марта. РИА Новости медиагруппы «Россия сегодня» выступало официальным информационным агентством КЭФ.

Источник: РИА Новости