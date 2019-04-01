Шикарный шашлык и маринад к нему Путин готовил сам на отдыхе в Туве

Глава Тувы Шолбан Кара-оол на Красноярском экономическом форуме рассказал РИА Новости, как Владимир Путин отдыхает в тайге.
По словам руководителя республики, президент любит самостоятельно готовить шашлык и маринад к нему. Он добавил, что шашлык получается «шикарный», но секрет маринада раскрывать не стал.
Собеседник РИА Новости также отметил, что на отдыхе в Туве Путин всегда пьет фирменный кофе в турке.
«С утра, например, на завтрак у нас, у Сергея Кужугетовича в особенности, есть обыкновение своими руками сделать кофе в турке. В этой турке на костре варит замечательный кофе. Я горжусь, что этому научился и своих домашних время от времени балую. < …> Специально кофе с сахаром сначала доводится до карамельного состояния, после добавляется вода, а потом, когда вскипело, в процессе доводится с молоком до кипения», — рассказал Кара-оол.
Кроме того, российский президент любит национальный тувинский чай, который варят по рецепту бабушки Кара-оол.
«Первый, самый главный ингредиент — вода. Берем воду из естественного источника, как правило, чай используется зеленый — тот самый, помните, в советское время грузинский чай был. Вот этот чай кладем, немного соли, обязательно нужно довести до кипения. У нас даже существуют разного рода байки, что нужно ковшиком восемь раз провести, после этого молоко налить. Как только молоко наливаем, нужно до кипения довести и не дать возможности ему пролиться, но при этом обязательно в кипении выдержать определенный срок. Можно добавить к нему и топленое масло», — поделился рецептом Кара-оол.
Президент несколько раз посещал Туву с неформальным визитом. В конце августа 2018 года Путин провел выходные на Енисее вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, директором ФСБ Александром Бортниковым. Также главу государства сопровождали Шолбан Кара-оол и директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев.
Красноярский форум работал с 28 по 30 марта. РИА Новости медиагруппы «Россия сегодня» выступало официальным информационным агентством КЭФ.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
«Наш президент — особенный человек. Он не паркетный чиновник, он действительно очень хорошо понимающий землю, свою территорию руководитель. И в этом отношении, когда он приезжает на территорию, он без стеснения общается с местным населением. У нас часто бывают такие встречи случайные», — сказал Кара-оол, однажды они вместе с Шойгу и Путиным случайно встретили на озере оленевода. Местный житель не поверил, что увидел главу государства, сложил руки «в молитвенном жесте» и спросил: «Неужели это президент?»
Шолбан Валерьевич Кара-оол доблестно выполнил годовую норму лести и несомненно получит очередную медальку «За заслуги перед Отечеством», а «случайно» встреченный «оленевод» повышение по службе в ФСО, как минимум до майора.
14 7
Секрет маринада раскрывать не стал А почему ? разве Пу не хочет что бы мы россияне смогли насладится шашлыком по путински?
Так и вижу как Владимир Владимирович беред мясо и уходит, так далеко, что бы ни кто не смог увидеть секрет приготовления. Возвращается уже с готовым, а все сидят и ждут это чудо
12 8
БеЗстыдство всегда презираю.
Обозвать президента презрительным Пу, ясное дело, великий подвиг!!))
Тьфу, плебейство!((
8 7
А вас не оскорбило выражение Путина «умные люди меня поймут» То есть, кто поддержал свое ограбления путем лишения возможности выйти на пенсию в 60 лет, тот умный, а кто не поддержал, тот таковым не является?
7 1
Из его рук даже собаку бы сьели и нахваливали. Тьфу.
6 8