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Предотвратили взрыв: Полностью сгорели три частных дома и автомобиль в селе под Новосибирском

Тушение огня в селе Раздольном осложнялось плотной застройкой, особенностью конструкций строений и наличием внутри жилых домов газовых баллонов. Жертв удалось избежать.(ФОТО)

31.03.2019 Фото: ГУ МЧС по НСО Нет комментариев
 
Предотвратили взрыв: Полностью сгорели три частных дома и автомобиль в селе под Новосибирском

Огонь уничтожил не только дома, но и надворные постройки

Крупный пожар в Новосибирской области локализован, сообщили в воскресенье в региональном управлении МЧС.

Менее получаса хватило пожарным для ликвидации открытого горения в селе Раздольном Новосибирского района, предотвратив дальнейшее распространение огня. На месте продолжается проливка и разбор конструкций. Погибших и пострадавших нет.

Сегодня, 31 марта, в 12:09 на пульт оперативного дежурного от очевидцев поступило сообщение о пожаре в Новосибирском районе. На момент прибытия первых пожарных расчетов из города Новосибирска (расстояние около 15 км) открытым огнем горели три частных дома и прилегающие надворные постройки. Пожару был присвоен повышенный номер сложности.

Распространению огня способствовало позднее сообщение и обнаружение пожара, тушение осложнялось плотной застройкой, особенностью конструкций строений и наличием внутри газовых баллонов.

До прибытия пожарных подразделений жильцы домов самостоятельно эвакуировались. Огнеборцы вынесли три газовых баллона, предотвратив осложнение последствий. В 12:40 открытое горение ликвидировано. В результате пожара пострадало три жилых дома, надворные постройки и легковой автомобиль.

Что стало причиной и развития пожара, площадь которого выросла до 350 квадратных метров, предстоит установить дознавателям МЧС России. На месте происшествия работали 24 человека личного состава, задействовано 6 единиц пожарно-спасательной техники.

Благодаря слаженным действиям всех задействованных на ликвидации пожара экстренных служб удалось избежать жертв и минимизировать последствия пожара.

Предотвратили взрыв: Полностью сгорели три частных дома и автомобиль в селе под Новосибирском

Пожарные машины ехали до места ЧП 15 км

Предотвратили взрыв: Полностью сгорели три частных дома и автомобиль в селе под Новосибирском

Огонь уничтожил дома

Предотвратили взрыв: Полностью сгорели три частных дома и автомобиль в селе под Новосибирском

Пожарные до сих пор проливают тлеющие конструкции

Предотвратили взрыв: Полностью сгорели три частных дома и автомобиль в селе под Новосибирском

Предотвратили взрыв: Полностью сгорели три частных дома и автомобиль в селе под Новосибирском

На пожарище еще работают пожарные


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