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Бегаете в туалет по ночам? Что это обозначает?

Чем больше человек употребляет соли, тем выше вероятность развития болезней сердца и сосудов, а также деменции и других форм слабоумия.

31.03.2019 Фото: pixnio.com 2 коммент.
 
Бегаете в туалет по ночам? Что это обозначает?

Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет

Люди, постоянно просыпающиеся по ночам от желания справить нужду, делают это из-за злоупотребления солью и высокого артериального давления. Об этом рассказали японские кардиологи, выступавшие на конференции JCS 2019 в Йокогаме, пишет РИА Новости.

«Мы выяснили, что если у вас развилась никтурия, то вы страдаете или от высокого давления, или от избытка жидкости в организме. Если она не исчезает, следует обратиться к врачу и проверить давление, а также измерить количество употребляемой соли», — заявил Сатоси Конно (Satoshi Konno) из госпиталя Розай-Тохоку в городе Сендай.
По статистике ВОЗ, болезни сердца и сосудов (инфаркты, инсульты и хроническая сердечная недостаточность) по-прежнему остаются главной причиной смерти людей во всем мире. Каждый год эти заболевания уносят жизни около 17 миллионов человек, а возникают они в большинстве случаев из-за гипертонии — стабильно высокого давления в кровеносных сосудах.
В последнее время медики и биологи стали обращать внимание на то, что чем больше человек употребляет соли, тем выше вероятность развития болезней сердца и сосудов, а также деменции и других форм слабоумия.
По словам Конно, ранняя диагностика и лечение позволяют заметно облегчить жизнь пациентам с гипертонией. Поэтому ученые пытаются найти более надежные и простые, доступные каждому обывателю методы выявления первых следов этой болезни.
Один из таких «опознавательных знаков» гипертонии исследователи нашли, когда следили за состоянием сердца и сосудов примерно четырех тысяч жителей города Ватари. Испытуемые регулярно проходили обследования и сообщали ученым, чем они питались и какие проблемы испытывали в повседневной жизни.
Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет. То же было характерно для добровольцев, употреблявших много соли, хотя они не всегда страдали от никтурии.
«Мы показали, что даже один лишний ночной поход в туалет повышал шансы на развитие гипертонии примерно на 40 процентов. При этом чем чаще вы ходите в туалет, тем выше будет вероятность получить проблемы с работой сердца и сосудов», — сказал Конно.
По его словам, пока не совсем понятно, что здесь причина, а что следствие. Тем не менее выводы кардиологов позволят многим людям, страдающим от гипертонии и никтурии, своевременно обратиться к врачу и избавиться от этих проблем.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    частые ночные позывы прежде всего говорят о проблемах с предстательной железой, нефрите, либо об приёме мочегонных препаратов. =)

    Thumb up 3 Thumb down 0

  2. Новый мэр

    Либо пива :-D

    Thumb up 1 Thumb down 0

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