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Фото: Вот эта женщина женила почти весь Бердск. Она жива?

Кто-нибудь знает — как её зовут?

31.03.2019 11 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Вит:
Вот эта женщина женила почти весь Бердск. Кто-нибудь знает — как её зовут? И жива ли она?

Фото: Вот эта женщина женила почти весь Бердск. Она жива?


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(11) Комментариев

  1. Аноним

    не помню как ее зовут,но недавно видела на омтановке Универмаг.Хорошо выглядит

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  2. Гость

    А как её зовут?

    Thumb up 3 Thumb down 0

  3. Raven

    Меня она то же женила. Три раза точно

    Thumb up 8 Thumb down 0

  4. Аноним

    Помню старый бердский ЗАГС напротив центральной больницы по ул. Ушакова: барачное одноэтажное здание со скрипящим крыльцом. Внутри довольно большие комнаты с крашеными половицами и эта чернявая дама, ставящая на электрофон «Вега-101» весьма заезженную пластинку с маршем Мендельсона! Ура! Бракосочетание состоялось! Выстрелы шампанского! :-D

    Thumb up 5 Thumb down 0

  5. Поросёнок Пётр

    Товарищ Вит, 21 век на дворе, интернет, когда уже поиском научитесь пользоваться ;) https://ok.ru/profile/558214314687

    Thumb up 1 Thumb down 3

  6. Смотрящий

    Точно помню что зовут Людмила, отчество к сожалению не помню. А заведующую ЗАГСОМ — Светлана Васильевна Баранова, еще работала Юля ( выдача свидетельств о рождении и смерти) и второй регистратор в период с 1990 по 1994/95 Лариса Михайловна Михайлова.

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  7. Аноним

    С женщиной все в порядке. Ее дочь тоже в загсе работала. Сначала в бердске, а потом в академгородке.

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  8. Внучка

    Моя бабушка. Людмила Денисовна. Жива, здорова! С какой целью интересуетесь?!

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