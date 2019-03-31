Фото: Вот эта женщина женила почти весь Бердск. Она жива?

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не помню как ее зовут,но недавно видела на омтановке Универмаг.Хорошо выглядит
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А как её зовут?
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Меня она то же женила. Три раза точно
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И все три раза — удачно))
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Помню старый бердский ЗАГС напротив центральной больницы по ул. Ушакова: барачное одноэтажное здание со скрипящим крыльцом. Внутри довольно большие комнаты с крашеными половицами и эта чернявая дама, ставящая на электрофон «Вега-101» весьма заезженную пластинку с маршем Мендельсона! Ура! Бракосочетание состоялось! Выстрелы шампанского!
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Товарищ Вит, 21 век на дворе, интернет, когда уже поиском научитесь пользоваться https://ok.ru/profile/558214314687
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Да я же по-простому, по-людски.. Нашёл канэш..
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Точно помню что зовут Людмила, отчество к сожалению не помню. А заведующую ЗАГСОМ — Светлана Васильевна Баранова, еще работала Юля ( выдача свидетельств о рождении и смерти) и второй регистратор в период с 1990 по 1994/95 Лариса Михайловна Михайлова.
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С женщиной все в порядке. Ее дочь тоже в загсе работала. Сначала в бердске, а потом в академгородке.
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А вам не обязательно все рассказывать!
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Моя бабушка. Людмила Денисовна. Жива, здорова! С какой целью интересуетесь?!
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