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Розыск: Ограбил АЗС мужчина в красном и скрылся на Daihatsu в Бердске

Он схватил со стеллажа два автомобильных ароматизатора и бутылку масла. На поджидавшем его авто он уехал в неизвестном направлении. Полиция ищет вора.(ФОТО)

31.03.2019 Фото: ГУ МВД по НСО Нет комментариев
 
Розыск: Ограбил АЗС мужчина в красном и скрылся на Daihatsu в Бердске

Вор попал на видеокамеру

29 марта около 01.30 к магазину, расположенному на автозаправочной станции в Северном микрорайоне Бердска, подъехал автомобиль «Дайхатсу» темного цвета с неработающей правой передней фарой. Из машины вышли двое неустановленных мужчин и зашли в торговое помещение.

Один из них, купив пачку сигарет, вернулся в автомобиль и сел за руль. Другой, схватив со стеллажа 2 автомобильных ароматизатора и бутылку масла, выбежал из здания и сел на пассажирское сидение автомобиля. После чего они скрылись в неизвестном направлении. О случившемся было сообщено в полицию, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

В совершении преступления подозревается мужчина на вид 40-45 лет, рост около 180 см, среднего телосложения. Волосы короткие, русые. Был одет в куртку красного цвета средней длины.

Всех, кому что-либо известно о данных гражданах, просят сообщить в полицию по телефонам: 89994690133, 89513934447. Конфиденциальность гарантируется.

Розыск: Ограбил АЗС мужчина в красном и скрылся на Daihatsu в Бердске

Вероятный подельник

Розыск: Ограбил АЗС мужчина в красном и скрылся на Daihatsu в Бердске

Машина скрылась


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