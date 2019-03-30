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2%: средний размер социальной пенсии вырастет до 9 266 рублей с 1 апреля

Социальные пенсии выплачиваются нетрудоспособным гражданам, которые по каким-либо причинам не имеют права на страховую пенсию.

30.03.2019 Фото: Pixabay Нет комментариев
 
2%: средний размер социальной пенсии вырастет до 9 266 рублей с 1 апреля

Средний размер социальной пенсии после индексации составит 9 266 рублей

Средний размер социальной пенсии в России после повышения 1 апреля вырастет до 9 266 рублей, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР), пишет Интерфакс.

«Повышение затрагивает почти 4 млн пенсионеров, из которых 3,3 млн являются получателями социальных пенсий», — говорится в сообщении пресс-службы ПФР, размещенном на официальном сайте фонда в пятницу.

Там отмечается, что средний размер социальной пенсии составит 9 266 руб., средний размер такой пенсии для детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы вырастет до 13 674 и 13 812 руб. соответственно.

«Средние размеры пенсий инвалидов вследствие военной травмы после индексации вырастут до 31,3 тыс. руб., пенсии участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, — до 37,4 тыс. руб.», — говорится в пресс-релизе.

В ПФР напомнили, что согласно распоряжению правительства РФ, подписанному в марте, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, индексируются на 2% — в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2018 году.

Социальные пенсии выплачиваются нетрудоспособным гражданам, которые по каким-либо причинам не имеют права на страховую пенсию. Такие выплаты назначаются по инвалидности, потере кормильца, а также по старости — в случае, если у человека, достигшего пенсионного возраста, нет необходимого трудового стажа.


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