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Для «дикарей»: Туристические группы могут подать онлайн-заявку В Новосибирской области

На территории Сибири ежегодно проходит в среднем 200 поисково-спасательных операций, связанных с активным туризмом и экстремальным отдыхом. 100 из них – несчастные случаи, связанные с «дикарями».

30.03.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев
 
Для дикарей: Туристические группы могут подать онлайн заявку В Новосибирской области

Ровно половина из 200 – несчастные случаи с незарегистрированными, так называемыми, дикими туристами, как группами, так и отдельными путешественниками

На сайте Главного управления МЧС России по Новосибирской области, в разделе «полезная информация» открыта онлайн регистрация туристических групп. У граждан появилась возможность, подать заявку на регистрацию туристической группы посредством компьютера или мобильного телефона.

Обязанность информировать службы МЧС России за 10 дней до путешествия возложена на туристов 252-м постановлением правительства Российской Федерации ещё в марте 2017 г. Организации и фирмы, оказывающие услуги в сфере активного туризма, туристические группы и самостоятельно путешествующие граждане, в том числе с несовершеннолетними детьми, должны информировать о своем передвижении поисково-спасательные подразделения, на территории которого начинается маршрут.

Речь идёт о туристических маршрутах, проходящих по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни и возможным причинением вреда здоровью туристов.

Теперь электронную заявку можно оставить на сайте Главного правления МЧС России по Новосибирской области. При регистрации необходимо будет указать состав и количество участников, руководителей, контактные телефоны, подробную информацию о маршруте и т.д. Делается это для того, чтобы спасатели, в случае необходимости, смогли оперативно найти попавших в беду путешественников, и своевременно оказать квалифицированную помощь.

По окончании туристского мероприятия ответственный представитель должен сообщить в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России (ЦУКС) по Новосибирской области о возвращении туристической группы и туристов с маршрута передвижения способом, указанным в онлайн-заявке.

Помимо этого, для регистрации туристической группы можно обратиться в ЦУКС напрямую по телефону или по электронной почте. Сотрудник ЦУКС в течение одного рабочего дня после получения обрабатывает заявку и передает её в оперативные службы, в зоне ответственности которых планируется маршрут передвижения. Далее ответственный представитель получает информацию о факте регистрации группы по телефону или посредством смс-оповещения. В сообщении доводится информация об оперативных службах, осуществляющих дальнейший сбор, обработки и обмен информацией с туристской организацией и необходимые контактные данные для уведомления об окончании мероприятия.

Анализ последних пяти лет показал, что только на территории Сибири ежегодно подразделения МЧС России проводят в среднем 200 поисково-спасательных операций, связанных с активным туризмом и экстремальным отдыхом (наземные маршруты, водные маршруты, горный туризм, подлёдный лов рыбы). Это третья часть от общего числа социально-значимых происшествий за год. Ровно половина из 200 – несчастные случаи с незарегистрированными, так называемыми, дикими туристами, как группами, так и отдельными путешественниками.


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