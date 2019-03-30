«Настоящий» Кай Метов приезжает в Бердск?

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https://vk.com/photo9906987_456241113
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Вы думаете, что двойники Кая Метова разъезжают по провинциям? Сейчас такое наверное можно провернуть только в совсем уж глухой деревне. Пазишеннамбатутебяхочу!
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Ну согласен. Кая спародировать невозможно. Он — никто
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