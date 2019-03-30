«Настоящий» Кай Метов приезжает в Бердск?

В рубрику «Сообщи свои новости» написала7 апреля — Кай Метов в «Родине»!.. но меня терзают смутные сомненья!..Больше нигде его концертов нет: ни в ДКЖ, ни в Доме Ученых, вообще нигде в Новосибирске!..Прямо один концерт в ДК «Родина» в Бердске? Может, это двойник? Что делать-то? Пойдете?