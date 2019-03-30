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«Настоящий» Кай Метов приезжает в Бердск?

Больше нигде его концертов нет: ни в ДКЖ, ни в Доме Ученых, вообще нигде в Новосибирске!

30.03.2019 3 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Деревенская:
7 апреля — Кай Метов в «Родине»!.. но меня терзают смутные сомненья!..Больше нигде его концертов нет: ни в ДКЖ, ни в Доме Ученых, вообще нигде в Новосибирске!..Прямо один концерт в ДК «Родина» в Бердске? Может, это двойник? Что делать-то? Пойдете?


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(3) Комментариев

  2. Поросёнок Пётр

    Вы думаете, что двойники Кая Метова разъезжают по провинциям? :-D Сейчас такое наверное можно провернуть только в совсем уж глухой деревне. ;) Пазишеннамбатутебяхочу! *DANCE*

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