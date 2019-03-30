Сосешь палец и грызешь ногти? Ты, наверное, грязнуля!

Распространенное мнение о том, что сельские дети вырастают более здоровыми, чем городские, все больше подтверждается наукой. «Эффект фермы» объясняют богатым микробным окружением, в котором находятся деревенские жители. Считается, что разнообразные вирусы, бактерии, грибки тренируют иммунную систему человека с рождения, делая ее более сильной.

Болезнь богатых

В конце XX века резко подскочило количество поллинозов и других аллергий. Их даже окрестили бичом постиндустриального общества. В 1989 году эпидемиолог из Лондонской школы гигиены и тропической медицины Дэвид Стрэчен, изучив истории более 17 тысяч детей, рожденных на излете 50-х, обратил внимание на связь между здоровьем и улучшением качества жизни и объяснил ее с помощью «гигиенической гипотезы».

По мнению ученого, от аллергии защищают инфекции в раннем детстве, полученные через контакты со старшими братьями и сестрами или от матери еще до рождения. Позднее инфекции, переданные от младших близких родственников, могут укрепить эту защиту.

Из-за того, что семьи стали малочисленными, улучшилось качество уборки жилища, повысились стандарты личной гигиены, молодое поколение меньше подвергается микробному воздействию, и это ведет к росту аллергий, что особенно заметно в более зажиточных домах. Такой вывод сделал Стрэчен.

В наши дни идеи британца породили представление о микробиоме — сообществе микробов — симбионтов человека. Согласно этому представлению, кишечник и слизистые ребенка, при рождении практически стерильные, постепенно заселяются разными микробами. Их колонии формируются примерно к году и сильно влияют на последующее развитие организма.

Отучать или поощрять?

Привычки грызть ногти и сосать палец свойственны многим детям. Родители относятся к этому негативно и стараются отучить чадо от дурных манер, однако таким образом обогащается микробиом младенца.

Ученые из Новой Зеландии и Канады решили проверить, как эти привычки связаны с аллергиями. Они использовали данные Данидинского мультидисциплинарного исследования — уникального проекта, в котором задействованы 1037 детей, рожденных в новозеландском городе Данидин в 1972-1973 годах. Испытуемых наблюдали до 38-летнего возраста, осматривая и опрашивая 12 раз за время эксперимента, начиная с трех лет.

В возрасте 13 и 32 года участники эксперимента проходили аллергологическое тестирование. Кожу руки при этом слегка царапают, капают различные аллергены и оставляют минут на двадцать. Если место воздействия покраснело и опухло, значит, аллергическая реакция есть.

При анализе постарались учесть, был ли ребенок вскормлен грудью, есть ли у него домашние питомцы, курят ли родители, многодетная ли семья и каков ее социально-экономический статус.

Выяснилось, что из 724 человек меньше всего (31 процент) на аллергены реагировали те, кто в детстве имел обе привычки — сосал палец и грыз ногти. Доля прореагировавших на тест среди участников без «вредных» привычек оказалась выше — 49 процентов. Между тем никакой связи между привычками и собственно наличием заболеваний у людей не выявлено.

Ученые из Канады проанализировали связь между присутствием в семье обладающих шерстью домашних питомцев и аллергией. Специалисты опирались на данные биологических анализов участников в возрасте трех-четырех месяцев крупнейшего когортного исследования CHILD. Матерей рекрутировали для проекта еще до рождения детей с 2009 по 2012 год в Ванкувере, Эдмонтоне и Торонто.

У почти половины из 746 младенцев, чьи анализы изучали авторы статьи, дома был хотя бы один питомец или он находился в семье матери во время беременности. У этих детей в кишечнике было больше бактерий рода Ruminococcus и Oscillospira, чем у тех, кто рос вообще без домашних животных.

Обе бактерии присутствуют у собак и кошек. Некоторые исследования указывают, что Oscillospira обильно населяют кишечник худых людей и в дефиците у тех, кто имеет лишний вес. А Ruminococcus найдены в кале младенцев на грудном вскармливании, у которых риск заболеть аллергией ниже, чем у искусственников.

Кроме того, у детей, окруженных питомцами, меньше стрептококковых бактерий, что также может снижать риск аллергий.

«Пейте, дети, молоко»

Гигиеническая гипотеза и представления о микробиоме остаются достаточно спорными, однако один их аспект подтвержден многочисленными исследованиями: «эффект фермы». Проще говоря, деревенские дети меньше подвержены аллергиям.

Как пишет в обзорной статье Маркус Эге из Детского госпиталя имени доктора фон Хойтера в Мюнхене, эффект фермы объясняют двумя факторами: дети пьют необработанное молоко, контактируют с коровами и сеном.

В желудке коровы постоянно идет ферментация растительной пищи бактериями, вырабатываются летучие компоненты, возможно, дети их вдыхают, особенно пропионаты и другие короткоцепочечные жирные кислоты. Известно, что эти соединения смягчают воспалительные явления дыхательных путей, вызванные аллергией.

Тело сельскохозяйственных животных, фекалии, пища — все это служит источником разных микробов. Если они воздействуют на беременную женщину, то влияют и на врожденный иммунитет младенца, отмечает Эге. К примеру, в школьном возрасте у деревенских детей выше уровень маркеров эндотоксинов CD14 и TLR4.

Эндотоксины — это вещества, выделяемые грамотрицательными бактериями, например ацинетобактерами. Хотя они опасны для человека, но есть данные, полученные от экспериментов на мышах, что их метаболиты защищают организм до и после рождения от аллергии дыхательных путей.

Проблема, однако, в том, что эндотоксины, снижая в среднем риск развития аллергии, увеличивают риск астмы неаллергического происхождения. Аналогично отдельные патогенные микробы повышают шансы на ее развитие, хотя богатый микробиом в целом защищает от аллергии. Как разрешить этот парадокс, пока неясно. Очевидно, дело не только в гигиеничном окружении.