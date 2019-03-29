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Выборы на Украине. 1 апреля всем снова будет не до смеха…

Ведь при любом исходе — 1 апреля всем снова будет не до смеха.

29.03.2019 Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Да уж:
Не просто так же выборы на Украине назначены на 31 марта. Ведь при любом исходе — 1 апреля всем снова будет не до смеха.


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