Видела старушку, нос разбит, вроде не пьяница

В рубрику «Сообщи свои новости» написалаСегодня возле ДК Родина видела старушку. Издалека похожа на бомжа. Вблизи посмотрела на лицо. Не пьяница. Нос разбит. Похоже детки выгнали. Может, кто-нибудь знает?