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Где дешевле: сравнили популярные продукты в супермаркетах Бердска

Набор из молока, хлеба и курицы оказался самым дорогим в «Ленте», по минимальной цене — в «Ярче».

29.03.2019 Автор: Егор Сафронов Один комментарий
 
 

Где дешевле: сравнили популярные продукты в супермаркетах Бердска

Некоторые продукты подешевели за месяц в магазинах Бердска

«Курьер. Среда. Бердск» узнал, в каких супермаркетах города самая низкая и самая высокая стоимость. Для сравнения были выбраны самые популярные и необходимые продукты: молоко, нарезной хлеб и куриная тушка.

В обзоре были задействованы такие супермаркеты, как «Магнит», «Продсиб», «Ярче», «Лента» и «Пятерочка». Получилась следующая картина.

Магнит
Молоко «Простоквашино» 930 мл – 79 рублей 90 копеек.
Хлеб нарезной (ХК Инской) 300 гр – 21 рубль 90 копеек.
Тушка куриная 1 кг — 154 рубля 90 копеек.

Продсиб
Молоко «Простоквашино» 930 мл – 88 рублей 90 копеек.
Хлеб нарезной «Продсиб» 300 гр — 28 рублей 90 копеек.
Тушка куриная 1 кг – 187 рублей 50 копеек.

Ярче
Молоко «Простоквашино» 930 мл – 67 рублей 99 копеек.
Хлеб нарезной(ХК Инской) 300 гр – 19 рублей 78 копеек.
Тушка куриная 1 кг – 158 рублей 99 копеек.

Лента (указана цена без карты)
Молоко «Простоквашино» 930 мл – 82 рубля 31 копейка.
Хлеб нарезной «Инской» 350 гр – 20 рублей 20 копеек.
Тушка куриная 1 кг – 163 рубля 99 копеек.

Пятерочка
Молоко «Простоквашино» 930 мл – 74 рубля 99 копеек.
Хлеб нарезной(ХК Инской) 300 гр – 20 рублей 99 копеек.
Тушка куриная 1 кг – 168 рублей 94 копейки.

Спустя месяц в тех же супермаркетах

Магнит
Молоко «Простоквашино» 930 мл – 79 рублей 90 копеек.
Хлеб нарезной(ХК Инской) 300 гр – 20 рублей 90 копеек.
Тушка куриная 1 кг – 149 рублей 90 копеек.

Продсиб
Молоко «Простоквашино» 930 мл – 82 рубля 30 копеек.
Хлеб нарезной «Продсиб» 300 гр – 34 рубля 0 копеек.
Тушка куриная 1 кг – 129 рублей 90 копеек.

Ярче
Молоко «Простоквашино» 930 мл – 68 рублей 96 копеек.
Хлеб нарезной(ХК Инской) 300 гр – 19 рублей 96 копеек.
Тушка куриная 1 кг – 141 рубль 98 копеек.

Лента(указана цена без карты)
Молоко «Простоквашино» 930 мл – 82 рубля 52 копейки.
Хлеб нарезной(ХК Инской) 300 гр – 20 рублей 99 копеек.
Тушка куриная 1 кг – 149 рублей 39 копеек.

Пятерочка
Молоко «Простоквашино» 930 мл – 66 рублей 99 копеек.
Хлеб нарезной (ХК Инской) 300 гр – 20 рублей 90 копеек.
Тушка куриная – 152 рубля 90 копеек.

Таким образом, самым экономным супермаркетом в прошлом месяце оказался «Ярче», сумма покупки составила 246 рублей 76 копеек. Самым дорогим стал «Продсиб» с суммой покупки в 305 рублей 30 копеек.

29 марта самым дешевым опять же оказался «Ярче» (230,90 рубля), а самым дорогим — «Лента» (252,90 рубля).

 


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(1) Комментарий

  1. Вова

    Ленту надо все же с учетом скидки по карте указывать. Это честнее будет. Радует, что наконец откровенно показали, что цены Болтрукевича ощутимо ВЫШЕ, чем у других продуктовых продавцов. Это уже давно так. Поэтому лично я уже забыл туда дорогу.

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