Где дешевле: сравнили популярные продукты в супермаркетах Бердска

Некоторые продукты подешевели за месяц в магазинах Бердска
«Курьер. Среда. Бердск» узнал, в каких супермаркетах города самая низкая и самая высокая стоимость. Для сравнения были выбраны самые популярные и необходимые продукты: молоко, нарезной хлеб и куриная тушка.
В обзоре были задействованы такие супермаркеты, как «Магнит», «Продсиб», «Ярче», «Лента» и «Пятерочка». Получилась следующая картина.
Магнит
Молоко «Простоквашино» 930 мл – 79 рублей 90 копеек.
Хлеб нарезной (ХК Инской) 300 гр – 21 рубль 90 копеек.
Тушка куриная 1 кг — 154 рубля 90 копеек.
Продсиб
Молоко «Простоквашино» 930 мл – 88 рублей 90 копеек.
Хлеб нарезной «Продсиб» 300 гр — 28 рублей 90 копеек.
Тушка куриная 1 кг – 187 рублей 50 копеек.
Ярче
Молоко «Простоквашино» 930 мл – 67 рублей 99 копеек.
Хлеб нарезной(ХК Инской) 300 гр – 19 рублей 78 копеек.
Тушка куриная 1 кг – 158 рублей 99 копеек.
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Ленту надо все же с учетом скидки по карте указывать. Это честнее будет. Радует, что наконец откровенно показали, что цены Болтрукевича ощутимо ВЫШЕ, чем у других продуктовых продавцов. Это уже давно так. Поэтому лично я уже забыл туда дорогу.
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