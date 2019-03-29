Чтобы комары не кусали, что сделать?

Молекулярные биологи из США разобрались, как комары распознают запах человеческого пота при поисках новых жертв, и выяснили, как сделать людей невидимыми для них. Выводы ученых опубликовал журнал Current Biology.

«Блокировка рецептора IR8A заставила комаров искать людей примерно в два раза реже. Запахи, которые мешают его работе, можно будет добавлять в уже существующие репелленты, такие как DEET. В этом отношении можно сказать, что наше открытие поможет людям стать невидимыми для кровососов», — заявил Мэттью Дегеннаро (Matthew DeGennaro) из Международного университета Флориды в Майами (США).

Комары и другие кровососущие насекомые ищут очередную жертву по избытку углекислоты в выдыхаемом воздухе и по запаху тела, в котором сочетаются как летучие молекулы, вырабатываемые кожей и другими органами человека, так и вещества, выделяемые микрофлорой.

Ученые давно изучают их обонятельные предпочтения, пытаясь создать более действенные и безопасные репелленты и приманки для москитов и их сородичей. Эти же поиски могут дать ответ на вопрос, волнующий многих обывателей – почему комары считают некоторых членов семьи более «вкусными», чем остальных обитателей квартиры, и всегда кусают их.

Дегеннаро и его коллеги нашли ответ на похожий, но несколько другой вопрос – почему многие комары целенаправленно ищут и кусают людей, а не других млекопитающих. Яркий пример этого – печально известные москиты Aedes aegyptii, главные распространители вируса Зика, желтой лихорадки и денге.

Как давно считают ученые, эти насекомые ориентируются по запаху человеческого пота, однако до сих пор им не было понятно, что какой именно его компонент привлекает комаров, как они распознают его и как они отличают людей от животных.

Американские молекулярные биологи нашли точный ответ на этот вопрос, экспериментируя с генно-модифицированными комарами, у которых они случайным образом отключали один из участков ДНК, связанных с работой их антенн – главного обонятельного органа.

Вырастив подобных насекомых, исследователи помещали их в специальную емкость, у выхода из которой находилась специальная камера, изолированная противомоскитной сеткой, куда ученые могли вводить свою руку или образцы пота людей и животных. Наблюдая за тем, как много комаров пыталось проникнуть через сетку, Дегеннаро и его команда оценивали эффективность «генной терапии» и роль разных обонятельных рецепторов в распознавании запаха человека.

Как оказалось, ключевую роль в этом процессе играл ген и белок IR8A, удаление которого резко уменьшало желание комара искать жертв среди людей. Проанализировав его структуру и взаимодействия с другими обонятельными рецепторами, ученые пришли к выводу, что он распознает запах человека благодаря молекулам молочной кислоты, присутствующей в нашем поте.

Что интересно, комары переставали реагировать на испарения этого вещества не только при повреждении IR8A, но и в тех случаях, когда ученые вносили мутации не в этот участок ДНК, а в ген orco, отвечающий за распознавание избытка углекислоты в окружающей среде.

Это, как считают ученые, говорит о тесной взаимосвязи между различными частями антенн комаров, что нужно учитывать и можно использовать при создании веществ, маскирующих человека и от той, и другой «системы поиска жертв», или идеальных ловушек для москитов.

Источник: РИА Новости