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Чтобы комары не кусали, что сделать?

Комары и другие кровососущие насекомые ищут очередную жертву по избытку углекислоты в выдыхаемом воздухе и по запаху тела.

29.03.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Чтобы комары не кусали, что сделать?

Биологи выяснили, как сделать человека невидимым для комаров

Молекулярные биологи из США разобрались, как комары распознают запах человеческого пота при поисках новых жертв, и выяснили, как сделать людей невидимыми для них. Выводы ученых опубликовал журнал Current Biology.
«Блокировка рецептора IR8A заставила комаров искать людей примерно в два раза реже. Запахи, которые мешают его работе, можно будет добавлять в уже существующие репелленты, такие как DEET. В этом отношении можно сказать, что наше открытие поможет людям стать невидимыми для кровососов», — заявил Мэттью Дегеннаро (Matthew DeGennaro) из Международного университета Флориды в Майами (США).

Комары и другие кровососущие насекомые ищут очередную жертву по избытку углекислоты в выдыхаемом воздухе и по запаху тела, в котором сочетаются как летучие молекулы, вырабатываемые кожей и другими органами человека, так и вещества, выделяемые микрофлорой.
Ученые давно изучают их обонятельные предпочтения, пытаясь создать более действенные и безопасные репелленты и приманки для москитов и их сородичей. Эти же поиски могут дать ответ на вопрос, волнующий многих обывателей – почему комары считают некоторых членов семьи более «вкусными», чем остальных обитателей квартиры, и всегда кусают их.
Дегеннаро и его коллеги нашли ответ на похожий, но несколько другой вопрос – почему многие комары целенаправленно ищут и кусают людей, а не других млекопитающих. Яркий пример этого – печально известные москиты Aedes aegyptii, главные распространители вируса Зика, желтой лихорадки и денге.
Как давно считают ученые, эти насекомые ориентируются по запаху человеческого пота, однако до сих пор им не было понятно, что какой именно его компонент привлекает комаров, как они распознают его и как они отличают людей от животных.
Американские молекулярные биологи нашли точный ответ на этот вопрос, экспериментируя с генно-модифицированными комарами, у которых они случайным образом отключали один из участков ДНК, связанных с работой их антенн – главного обонятельного органа.
Вырастив подобных насекомых, исследователи помещали их в специальную емкость, у выхода из которой находилась специальная камера, изолированная противомоскитной сеткой, куда ученые могли вводить свою руку или образцы пота людей и животных. Наблюдая за тем, как много комаров пыталось проникнуть через сетку, Дегеннаро и его команда оценивали эффективность «генной терапии» и роль разных обонятельных рецепторов в распознавании запаха человека.
Как оказалось, ключевую роль в этом процессе играл ген и белок IR8A, удаление которого резко уменьшало желание комара искать жертв среди людей. Проанализировав его структуру и взаимодействия с другими обонятельными рецепторами, ученые пришли к выводу, что он распознает запах человека благодаря молекулам молочной кислоты, присутствующей в нашем поте.
Что интересно, комары переставали реагировать на испарения этого вещества не только при повреждении IR8A, но и в тех случаях, когда ученые вносили мутации не в этот участок ДНК, а в ген orco, отвечающий за распознавание избытка углекислоты в окружающей среде.
Это, как считают ученые, говорит о тесной взаимосвязи между различными частями антенн комаров, что нужно учитывать и можно использовать при создании веществ, маскирующих человека и от той, и другой «системы поиска жертв», или идеальных ловушек для москитов.

Источник: РИА Новости


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