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Правильный уход за окрашенными волосами поможет сохранить яркость цвета надолго

Окрашивание волос сегодня является одной из наиболее распространенных услуг парикмахерских салонов.

29.03.2019 Нет комментариев
 
Правильный уход за окрашенными волосами поможет сохранить яркость цвета надолго

Picture showing hairdresser coloring hair in studio

Окрашивание волос сегодня является одной из наиболее распространенных услуг парикмахерских салонов. Вместе с тем, частое использование краски может привести к ослаблению волосяных луковиц. Волосы тускнеют, становятся ломкими и сухими. Предотвратить такой результат способно только использование качественных красящих и косметических средств, а также соответствующий уход за шевелюрой.

Подобрать подходящую косметику могут помочь профессионалы. Поэтому стоит проконсультироваться с мастером, который посоветует варианты с учетом общего состояния волос. Отличным выбором для тех, кто стремится обеспечить здоровый вид своей шевелюры, могут стать косметические средства secret professionnel. Шампуни, маски, специальные питательные масла и другие разновидности продукции по уходу разработаны специально для того, чтобы восстановить поврежденные волосы, восполнить их потребность в питательных веществах, смягчить и увлажнить.

После покраски к активным действиям косметологи рекомендуют приступать не раньше, чем через 2 недели. В противном случае средства по уходу могут вымыть цвет. При этом профессиональная косметика оказывает более быстрое и выраженное действие, чем домашний уход. Вместе с тем дополнительно использовать маски из натуральных компонентов может быть очень полезно.

Сохранить волосяную структуру после окрашивания можно не только с помощью качественной косметики, такой как kydra краска для волос, но и, минимизировав действие разрушительных факторов (фен, плойка, утюжок). Они дополнительно повреждают структуру волоса. Слишком частое их применение приводит к потускнению цвета, ломкости, выпадению волосяных луковиц.

При мытье головы также следует придерживаться определенных правил. Так, нельзя использовать горячую воду, лучше всего подойдет теплая. Сполоснуть голову после шампуня можно немного прохладной водой. Она поможет «закрыть» чешуйки, что добавит блеска волосам. Высохнуть шевелюре лучше дать самостоятельно, при комнатной температуре. При этом не следует расчесывать волосы в мокром состоянии. Косметологи советуют вообще не увлекаться частым мытьем головы. Для правильного ухода достаточно будет трех раз в неделю. Если же состояние волос требует ежедневного мытья, то следует обратиться к специалистам для выявления проблемы.

В целом же для того чтобы избежать повреждения шевелюры, не следует проводить полное окрашивание чаще нескольких раз в год. В промежутках должно хватать времени для восстановления волос.


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