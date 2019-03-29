Уволен засекретивший досье НКВД директор госархива Новосибирска

Своей должности лишился директор госархива Новосибирской области Владимир Широков, ранее привлекший внимание СМИ приказом о закрытии доступа к фондам КГБ. Причины его увольнения не называются. Исследователь Денис Карагодин, расследующий убийство своего прадеда сотрудниками НКВД, связывает это с резонансом, которое вызвал приказ господина Широкова.

И. о. руководителя учреждения назначена Алла Попенина.

Увольнение Владимира Широкова, занимавшего пост директора областного госархива с июня 2015 года, совпало со скандалом, который вызвал его приказ №23-од от 11 марта этого года. Приказ закрыл исследователям доступ к досье первичной организации КПСС управления КГБ по Новосибирской области и парткома регионального УВД, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Официальная причина закрытия доступа к более 1,1 тыс. единиц хранения — «экспертиза на предмет наличия секретных архивных документов». Отметим, что исследователи работают с уже рассекреченными архивами.

Томский исследователь Денис Карагодин считает, что доступ к досье был прекращен по «просьбе компетентных органов».

Господин Карагодин с родными уже несколько лет занимается выяснением обстоятельств гибели своего прадеда — Степана Карагодина. В декабре 1937 года он был арестован как «организатор шпионской-диверсионной группы» и приговорен к расстрелу. В январе 1938 года приговор был приведен в исполнение в томской тюрьме №3 управления НКВД по Западно-Сибирскому краю (столицей края тогда являлся Новосибирск).

Главная цель проводимого семьей Карагодиных расследования заключается, по их словам, в том, чтобы обнаружить место захоронения прадеда и привлечь к ответственности виновных в его гибели. Господин Карагодин с единомышленниками разместили фотоснимки исполнителей приказа о расстреле на сайте, на котором в деталях рассказывают о ходе разбирательства. Они также заявили, что считают своей «приоритетной задачей на 2019 год» «разработку» сотрудников НКВД, «сфабриковавших расстрельное дело».

Карагодин заявил “Ъ”, что считает увольнение главы госархива напрямую связанным с приказом о закрытии доступа к фондам. Исследователь надеется, что действиям руководства архива будет дана правовая оценка: «Не исключаю, что органы прокуратуры РФ начнут проверку деяния гражданина Широкова, а органы военной прокуратуры — проверку действий непубличных заказчиков принятого решения».

«В связи с изменениями действующего законодательства, касающегося защиты гостайны, архив проводит плановые работы с фондами, по окончании которых доступ к документам будет возобновлен»,— говорится в ответе госархива на запрос Ъ. Там отметили, что господин Карагодин в учреждение не обращался.