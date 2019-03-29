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Начисление двойной платы за вывоз мусора проверяет прокурор Бердска

Региональный оператор обязан исключить платеж за мусор из тарифа на жилищные услуги. Отходы вынесены отдельной строкой с четким нормативом — 92,42 рубля в месяц с человека.

29.03.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
 

Начисление двойной платы за вывоз мусора проверяет прокурор Бердска

В Бердске стало чище

По поручению генерального прокурора РФ Юрия Чайки прокуратура Новосибирской области в отношении управляющих организаций и регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами организовала проверки. В частности надзорный орган проверяет исполнения законов при начислении и взимании с населения платы за коммунальную услугу по вывозу отходов, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В соответствии с требованиями «мусорной» реформы управляющей организации надлежит без согласия собственников жилья исключить из тарифа на содержание жилого помещения плату за вывоз мусора. Однако есть факты, когда начисления за мусор остались в жилищных услугах и появились строчкой в квитанциях «за вывоз ТКО». Таким образом люди платят за мусор дважды.

Свою проверку проводит и прокуратура в Бердске, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» городской прокурор Роман Сивак.

-Задание было. Уже проверяем. но пока рано говорить об итогах. Очень много позиций, которые следует проверить. Все вовлечены в эту проверку — не только представители регионального оператора, — прокомментировал Роман Андреевич.

Но он не стал конкретизировать, раскрывать все детали проверки, чтобы она прошла наиболее полно и по реальным событиям.

По словам Сивака, Бердск проверят в течение месяца. После этого будут озвучены результаты масштабной инспекции.

С 1 января 2019 года услуга по вывозу мусора отнесена к коммунальным услугам. Ежемесячный размер платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО на территории области составляет 92,42 руб. с человека, рассчитанный на основании приказов департамента по тарифам.

Статусом регионального оператора по обращению с ТКО на территории области наделено ООО «Экология-Новосибирск». Вывозит мусор в Бердске компания «ЭкоСервис». Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на сегодняшний день в городе заключено свыше 25 тыс. договоров на вывоз коммунальных отходов.

 


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