Прививки, стрижки, маникюр для животных весной в Бердске

Когтеточки и прочие радости



Угловая, в виде доски, на подставке не только позволит котику сбросить накопившуюся энергию, но и ваша мебель останется целой.Волнистые по пугайчики и прочие птички любят медовые палочки. Грызуны обожают дропсы. Кролику можно купить барабан с бубенчиком, который он будет катать и веселиться!





Немного о туалете



Не все котики ходят на унитаз. В зоомагазинах большое разнообразие различных наполнителей. Самый бюджетный вариант - это древесный, но минус в том, скажу по своему опыту, что он растаскивается по всей квартире. Подороже силикагелевый, он хорошо поглощает запахи и при этом имеет антибактериальный эффект. Вы можете выбрать даже ароматизированный, например яблочный или лавандовый.