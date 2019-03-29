Ростелеком в 2019 году полностью завершит госпрограмму «Устранение цифрового неравенства» в Новосибирской области
Новосибирская область станет первым регионом в Сибирском федеральном округе и одним из первых в стране, где компания «Ростелеком» с опережением на два года завершит реализацию президентского проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН) в сельской местности.
Об этом на пресс-конференции сообщили директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов и руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолий Дюбанов.
Всего в список, утвержденный в 2015 году Министерством связи и массовых коммуникаций РФ, в регионе было включено 279 сел с населением от 250 до 500 человек и общей численностью порядка 96 тысяч.
К январю текущего года общее количество населенных пунктов, в которых работали общественные точки Wi-Fi доступа в интернет на скорости до 10 Мбит/c, достигло 223. Общая протяженность линий связи, построенных «Ростелекомом» в рамках проекта с 2015 года, составляла 3 715 километров.
В последний этап программы 2019 года вошли 56 малых населенных пунктов области. Уже в сентябре коллективные точки доступа в интернет заработают в девяти селах Коченевского района. В остальных 47-ми, расположенных в Здвинском, Кыштовском, Чулымском, Венгеровском, Доволенском, Колыванском, Кочковском, Мошковском и Ордынском районах, бесплатный интернет со скоростью передачи данных до 10 Мбит/с появится в декабре. Для этого компании предстоит построить свыше 900 километров оптических линий связи и смонтировать оборудование, передающее сигнал по беспроводным сетям.
«В этом году мы завершаем, пожалуй, самый грандиозный и по объему работ, и по социальной значимости проект «Устранение цифрового неравенства», – отметил директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов. – Его успешность стала следствием эффективного взаимодействия нашей компании, как исполнителя госпрограммы, и областных властей. УЦН стал основой для регионального проекта «500+». В результате нашей совместной работы сегодня во многие села наряду с бесплатными коллективными точками Wi-Fi, проведен интернет по оптике. Благодаря магистралям УЦН, высокоскоростной связью за эти годы обеспечены десятки социально-важных объектов, сотни сельских территорий и тысячи их жителей».
«Новосибирская область во время всего периода реализации проекта «УЦН» лидирует по количеству введенных в эксплуатацию точек доступа среди всех регионов Сибири. Мы заканчиваем проект с опережением на два года. Досрочная реализация проекта стала возможной во многом благодаря региональному проекту «500+», стартовавшему в 2016 году: Минкомсвязи РФ высоко оценило синхронизацию проектов УЦН и «500+» в регионе и поддержало эту инициативу», – сообщил Анатолий Дюбанов.
В рамках регионального проекта «500+» за два года (2016-2018 годы) доступом к высокоскоростному интернету были обеспечены 56 сел, 4 814 домохозяйств или больше 12 500 человек. Для этого «Ростелеком» построил волоконно-оптические линия связи протяженностью 648 километров. В 2019 году к числу «цифровых» сел присоединятся еще 14. Это означает, что почти 900 семей или более двух тысяч жителей будут подключены к скоростному интернету и получат возможность пользоваться другими услугами связи. До конца года планируется построить 225,5 километров оптоволокна.
В ближайшее время Новосибирской области предстоит решить новую задачу государственного масштаба. В 2019 году в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» стартует федеральный проект «Информационная инфраструктура». Он направлен на обеспечение широкополосным доступом к сети Интернет социально-значимых объектов в населенных пунктах, в которых проживает от 100 человек. «Ростелеком» в Новосибирске готов включиться в новый проект.
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