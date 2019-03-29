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Банк «Акцепт» откроет департаменту финансов и контроля администрации Омска

Будут открыты две кредитные линии.

29.03.2019 Нет комментариев
 
На кредитование администрации Омска будут заключены муниципальные контракты с новосибирским Банком «Акцепт», ставка составит 8,75% годовых.
Банк «Акцепт» откроет департаменту финансов и контроля две возобновляемые кредитные линии: одну — с лимитом задолженности до 300 млн рублей, вторую — до 400 млн рублей. Денежные средства предназначены на финансирование дефицита бюджета города Омска и погашение муниципальных долговых обязательств.


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