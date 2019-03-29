Банк «Акцепт» откроет департаменту финансов и контроля администрации Омска

На кредитование администрации Омска будут заключены муниципальные контракты с новосибирским Банком «Акцепт», ставка составит 8,75% годовых.Банк «Акцепт» откроет департаменту финансов и контроля две возобновляемые кредитные линии: одну — с лимитом задолженности до 300 млн рублей, вторую — до 400 млн рублей. Денежные средства предназначены на финансирование дефицита бюджета города Омска и погашение муниципальных долговых обязательств.