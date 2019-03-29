КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-ю на Микрорайоне
продам
продам
Продам 3- х. 89137313888 Ирина
Продам 1-ю в центре
продам
Продам большую 2 ком квартиру в Военном городке
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Подозревает в обмане власть из-за отказа в пикете известный морж Панасюк из Бердска

За фейковые новости и оскорбление госвласти ограничат и оштрафуют СМИ

Фотомарафон «Пасхальный звон» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Заразилась менингитом российская модель в Китае

Прививки, стрижки, маникюр для животных весной в Бердске

Начисление двойной платы за вывоз мусора проверяет прокурор Бердска

Доплачивать за стресс: эмоциональные нагрузки приравняют к вредности

Мертвым нашли сбежавшего контрактника из части подо Ржевом

Инструкция: Сколько платить за содержание общедомового имущества в Бердске

РПЦ не получит в собственность Исаакиевский собор в Питере

Последние комментарии

Март 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Банк Акцепт выступает перед таможенными органами гарантом предприятий, ведущих внешнеэкономическую деятельность

Увеличен лимит максимальной суммы одной банковской гарантии.

29.03.2019 Нет комментариев
 
Банк Акцепт выступает перед таможенными органами гарантом предприятий, ведущих внешнеэкономическую деятельность

В марте 2019 года Банку Акцепт, обладающему правом выдачи таможенных гарантий, на основании приказа Федеральной Таможенной Службы России от 28.02.2019 г. №347 увеличен лимит максимальной суммы одной банковской гарантии до 47 млн рублей и максимальной суммы всех одновременно действующих банковских гарантий до 235 млн рублей.
Этому событию предшествовала активная работа банка с предприятиями — экспортерами/импортерами, с таможенными брокерами, таможенными перевозчиками, владельцами таможенных складов временного хранения. Добросовестное выполнение банком своих обязанностей в области таможенного дела стало залогом доверия Федеральной Таможенной Службы, позволившее увеличить лимиты.


Похожие записи

  • Нет похожих записей.

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Подозревает в обмане власть из-за отказа в пикете известный морж Панасюк из Бердска Правильный уход за окрашенными волосами поможет сохранить яркость цвета надолго Все о парфюме — специализированные сайты открывают двери в яркий мир запахов

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка на ремонт телевизоров
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика