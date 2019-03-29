Банк Акцепт выступает перед таможенными органами гарантом предприятий, ведущих внешнеэкономическую деятельность

В марте 2019 года Банку Акцепт, обладающему правом выдачи таможенных гарантий, на основании приказа Федеральной Таможенной Службы России от 28.02.2019 г. №347 увеличен лимит максимальной суммы одной банковской гарантии до 47 млн рублей и максимальной суммы всех одновременно действующих банковских гарантий до 235 млн рублей.

Этому событию предшествовала активная работа банка с предприятиями — экспортерами/импортерами, с таможенными брокерами, таможенными перевозчиками, владельцами таможенных складов временного хранения. Добросовестное выполнение банком своих обязанностей в области таможенного дела стало залогом доверия Федеральной Таможенной Службы, позволившее увеличить лимиты.