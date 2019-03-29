Вплавь до почты: недоступная среда как после бомбежки в Микрорайоне Бердска

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И в чем новость?
Сами же пишите: «это не какая-то особенность нынешней весны, а происходит так каждый год.»
Во-первых: стабильность.
Во вторых: хуже не становится.
А вас не научили в межсезонье в сапогах чтоли ходить?
Неженки какие…
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