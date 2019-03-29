Вплавь до почты: недоступная среда как после бомбежки в Микрорайоне Бердска

В рубрику «Сообщи свою новость» написал Константин:

— Территория, прилегающая к зданию по адресу: Микрорайон, 15Б, похожа на место военных действий, а само здание – чудом уцелевший во время безжалостных бомбардировок объект.

Чтобы попасть в отделение Почты России, находящееся в здании, надо либо уметь хорошо плавать, либо далеко прыгать или иметь болотные сапоги. Пандус у входа в почтовое отделение выглядит какой-то насмешкой – доступная среда, которую мы заслужили.

К сожалению, это всё не какая-то особенность нынешней весны, а происходит так каждый год. Весной и осенью примерно одинаковая картина.

Хочется понять, почему эта территория находится в таком плачевном состоянии и ничего не предпринимается по приведению её к нормальному виду?