За фейковые новости и оскорбление госвласти ограничат и оштрафуют СМИ

Законы о борьбе с недостоверной информацией и с информацией, оскорбляющей общество, государство и госсимволы — мягкие и либеральные, поскольку дают СМИ время на исправление своих ошибок, в идеале Роскомнадзор следовало бы наделить правом немедленной блокировки «фейков», при этом сократив размер штрафа, сообщил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

В пятницу, 29 марта, в России вступил в силу закон о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации и борьбе с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство, выражающей явное неуважение к государству.

Как сообщал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, один из авторов законов Андрей Клишас, основной целью законов является необходимость обеспечить с учетом современных реалий достоверность распространения в интернете общественно значимой информации, а также соблюдения правил допустимого поведения в интернете.

«Я думаю, что первый месяц будет конфетно-букетный период наоборот — СМИ на время возьмут себя в руки и будут смотреть более тщательно за своими публикациями, в том числе мягко тестируя границы дозволенного. Но поскольку в целом, на мой взгляд, этот закон мягкий, либеральный и с кучей разных оговорок, через какое-то время его суровость на бумаге будет с лихвой искупаться необязательностью исполнения, тем более что на местах региональные отделения Союза журналистов, СПЧ и ряд других правозащитных организаций будут — возможно, и справедливо, — вставать на защиту тех СМИ, что оступились. Я думаю, что этот закон в очень краткосрочной перспективе может дать какой-то эффект, а потом все практически вернется на круги своя», — заявил Малькевич.

Он пояснил, что, несмотря на штрафы, закон «дает время исправить все», но при этом в руках недобросовестных пользователей «это уже серьезное оружие», потому что они могут удалить недостоверную информацию через полчаса, а могут в самый последний момент, когда «фейк» разойдется по другим СМИ и блогам.

Член ОП считает, что стоило бы усилить полномочия Роскомнадзора по немедленной блокировке ложной информации, а размер штрафа сократить. При этом Малькевич убежден, что усиление ответственности по закону о «фейках» нужно делать параллельно со снижением уровня «никому не нужной и чрезмерной административной опеки» региональных СМИ со стороны Роскомнадзора, поскольку те регулярно получают штрафы за превышение уровня громкости, несвоевременном появлении знака возрастного ограничения в эфире и за ряд других незначительных, по мнению общественника, нарушений.

«Пусть закон немножко поработает, чтобы все убедились, что он реально не работает, и дальше в него нужно вносить поправки. Штраф можно снижать, но Роскомнадзор должен получить право немедленной блокировки, если СМИ не сможет предоставить подтверждающие документы, материалы и источники, но параллельно нужно нейтрализовать существенно законодательство о СМИ в части избавления от избыточных проверок», — заявил собеседник агентства.

Закон вводит запрет на распространение недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи.

После обнаружения в зарегистрированном сетевом издании недостоверной информации генеральный прокурор РФ или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим фейковые сведения.

Роскомнадзор на основании такого обращения незамедлительно уведомляет редакцию сетевого издания о необходимости удалить недостоверную информацию и фиксирует дату и время направления такого уведомления редакции сетевого издания в соответствующей информационной системе. Согласно закону, редакция сетевого издания обязана незамедлительно с момента получения уведомления удалить указанную информацию.

Если редакция незамедлительно не удалила недостоверные сведения, Роскомнадзор направляет по системе взаимодействия операторам связи требование о принятии мер по ограничению доступа к сетевому изданию. Оператор связи, получивший требование Роскомнадзора, обязан незамедлительно ограничить доступ к соответствующему сетевому изданию.

При этом, если владелец информационного ресурса удалил распространяемую с нарушением закона информацию, он направляет уведомление об этом в Роскомнадзор, который после проверки достоверности этого уведомления незамедлительно уведомляет оператора связи о возобновлении доступа к информационному ресурсу. Такой порядок ограничения доступа к информационному ресурсу не применяется в случае размещения недостоверной общественно значимой информации новостным агрегатором.

За распространение недостоверных данных, создавшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка, если эти действия не содержат уголовного наказания, вводится штраф для граждан от 30 до 100 тысяч рублей «с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой»; для должностных лиц — штраф от 60 до 200 тысяч рублей, для юрлиц — штраф от 200 до 500 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

За распространение фейков, повлекшее создание помех в работе объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной структуры, связи, энергетики, предлагается наказывать граждан штрафами от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой; должностных лиц — штрафами от 300 до 600 тысяч рублей: юрлиц — штрафами от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

За распространение в СМИ и интернете фейков, которое повлекло смерть человека, причинение вреда здоровью или имуществу, прекращение работы объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной структуры, связи, энергетики, предлагается ввести для граждан штрафы от 300 до 400 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой; для должностных лиц — штрафы от 600 до 900 тысяч рублей, для юрлиц — штрафы от 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

Обо всех случаях возбуждения дел об указанных административных правонарушениях в течение 24 часов уведомляются органы прокуратуры РФ.

Источник: РИА Новости