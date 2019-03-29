Мертвым нашли сбежавшего контрактника из части подо Ржевом

Поисковой группой командования воинской части ржевского гарнизона в одном из нежилых зданий найдено тело военнослужащего по контракту без признаков жизни.

При нем обнаружены оружие и боеприпасы, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Ранее сообщалось, что 29 марта военнослужащий по контракту одного из соединений Западного военного округа, дислоцированного в районе Ржева, самовольно покинул территорию воинской части с оружием.

По предварительной версии, военнослужащий мог покончить с собой.

Для установления всех подробностей и обстоятельств случившегося на месте трагедии работает комиссия ЗВО.

К расследованию также подключились правоохранительные органы.

Источник: tvzvezda.ru