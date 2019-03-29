Санкционка из Белоруссии завалила Россию

Россельхознадзор не в состоянии препятствовать проникновению санкционной продукции в Россию. Особенно, если в теневом обороте заинтересованы государственные структуры соседних стран. Российский регулятор предлагает узаконить прямой импорт продовольствия через внешний контур российской части Евразийского экономического союза, минуя Белоруссию.

Россельхознадзор может запретить реэкспорт плодоовощной продукции из Белоруссии из-за отсутствия достоверной информации о ней. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства в четверг, 28 марта.

Накануне 27 марта руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт встречался в Москве с белорусскими дипломатами, таможенниками, членами Еврзазийской экономической комиссии и коллегами из белорусской госинспекции по семеноводству, карантину и защите растений.

Данкверт пожаловался на то, что в последние годы «постоянно сталкивается с попытками ввоза в Россию через Белоруссию» плодоовощной продукции с недостоверными сведениями о стране ее происхождения.

Россельхознадзор неоднократно обращался к белорусской госинспекции о необходимости подтверждать подлинность фитосанитарных сертификатов на продукцию, растамаживаемую в Белоруссии и реэкспортируемую в Россию. Но полноценного отклика не получал.

При этом Россельхознадзору пришлось самому устанавливать подлинность тех фитосанитарных сертификатов, которые выдавал Белоруссия на экспортируемые товары. По словам Данкверта, велись многочисленные переговоры и переписка «с официальными представителями десятков стран, которые по документам якобы являлись производителями поступающей в Россию продукции, а также с Еврокомиссией».

Не было никаких яблок из Парагвая

По результатам этой работы Россельхознадзор был вынужден ограничить поставки через соседнюю республику растительной продукции из 33 стран Азии и Африки. В том числе из Индии, Иордании, Конго, Малави, Мозамбика, Камеруна, Сьерра-Леоне, Сомали, Нигерии, Афганистана, Буркина-Фасо, Бенина, Гвинея-Бисау, Мали, Уганда, Кот-Д’Ивуар, Д.Р. Конго, Пакистана, Бурунди, Сан-Марино, ЦАР, Судана, Непала, Мадагаскара, Джибути, Замбии и других.

В итоге Россельхозндзор разрешил только прямой ввоз продукции из этих стран «через пункты пропуска, расположенные на российском участке внешней границы Евразийского экономического союза».

И эта мера оказалась эффективной — сразу после введения прямого ввоза продукция, якобы произведенная в указанных странах, перестала поступать на территорию России. То есть, фактически Белоруссия поставляла в Россию продукцию не из этих стран, а из тех, которые попали под российское эмбарго, в первую очередь, из Европы, США, Канады, Турции, Украины.

Но белорусский уполномоченный орган расследований по фактам нарушения реэкспорта не проводил, отметил Данкверт.

«Многочисленные случаи поступления продукции с реэкспортными сертификатами, в которых указаны недостоверные сведения о стране происхождения свидетельствует об отсутствии контроля и ставят под сомнение доверие к такой сертификации», — отметили в Россельхознадзоре. Не создана даже необходимая информационная система, которая обеспечивала бы «прослеживаемость перемещения продукции по единой территории ЕАЭС».

Последней каплей, переполнившей чашу терпения российского регулятора, стала история с парагвайскими яблоками. Они поступали в Россию также через Белоруссию. При этом Парагвай, как выяснил Россельхознадзор, не числится в списке экспортеров плодоовощной продукции в РФ и в Евросоюз и не имеет промышленного производства этого фрукта.

Поставлять напрямую, без Белоруссии

Данкверт предупредил, что Россельхознадзор оставляет за собой право полностью запретить реэкспорт плодоовощной продукции из Белоруссии.

Кроме того, у Россельхознадзора остаются претензии к белорусским контрольным органам по части качества сыра и колбасных изделий, поставляемых с нескольких предприятий соседней страны. В сыре были выявлены противогрибковые препараты и обнаружены кокцидиостатики в колбасных изделиях. Помимо этого, Россельхознадзор введет усиленный лабораторный контроль в отношении еще двух компаний, где были выявлены бактерии группы кишечной палочки в форели и дрожжей в твороге.

С 28 марта Россельхознадзор уже запретил ввоз турецких яблок и груш в Россию через Белоруссию.

При этом поставки томатов из Турции, наоборот, планируется расширить. Минсельхоз России в четверг предложил в 3 раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции. Проект приказа был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Из текста следует, что объем поставок предлагается увеличить до 150 тысяч тонн в год. В России с 1 ноября 2017 года установлена квота на ввоз турецких помидоров в размере 50 тыс. тонн.

Нельзя сказать, что белорусская госинспекция и правоохранительные органы Белоруссии совсем уж бездействуют. В январе были задержаны участники организованной группы, которые в течение полутора лет занимались нелегальными поставками в Россию плодоовощной продукции. «В состав группы входило более десяти жителей Минска, Орши и российских граждан. С декабря 2016 года по апрель 2018 года они занимались нелегальными поставками в Россию плодоовощной продукции из Турции и стран Евросоюза», — проинформировал в МВД Белоруссии.

Санкционный груз прибывал в республику и проходил таможенное оформление на реквизиты подконтрольных фигурантам местных предпринимательских структур. «По бумаге, овощи и фрукты якобы реализовывались в Беларуси, а в действительности продукция по поддельным документам вывозилась для продажи в Россию», — поясняли тогда в МВД.

Но подобные операции по пресечению теневого реэкспорта Белоруссия системно не проводила. Наоборот, власти Белоруссии не раз давали понять, что не поддерживают ответное российское эмбарго на ввоз продукции из того же Евросоюза. Более того, белорусские официальные лица публично критиковали Россельхознадзор за предвзятое отношение к белорусскому бизнесу.

Россельхознадзор за четыре года действия ограничений на ввоз продовольственной продукции из ряда стран в Россию, с 6 августа 2014 года, выявил более 27 тыс. тонн незаконно ввезенной на территорию страны продукции. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в Россельхознадзоре, в том числе выявлено 999 тонн нелегально ввезенной животноводческой продукции и 26,4 тыс. тонн — растительной. В ведомстве также сообщили о том, что за три года действия указа о ликвидации нелегальной продукции (с июля 2015 года) было уничтожено более 26 тыс. тонн нелегальной продукции. В том числе уничтожено 862,3 тонн животноводческой продукции, большая часть из которой является молочной.

Кроме того, специалистами Россельхознадзора уничтожено 24,9 тыс. санкционной растительной продукции. «Большая часть — это фрукты, в частности, яблоки польского происхождения, а также значительный объем томатов турецкого происхождения», — отметили в ведомстве.

Указ президента России «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» вступил в силу 6 августа 2014 года.

Документом был введен запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, произведенных в государствах, которые ввели или присоединились к санкциям в отношении РФ. Правительством России был определен перечень товарных позиций, поставки которых были ограничены, в него вошла молочная, мясная и рыбная продукция, а также овощи, фрукты и орехи. В связи с ростом теневых поставок в июле 2015 года указом президента России было принято решение о необходимости уничтожения незаконно ввозимой продукции.

Источник: gazeta.ru