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Заразилась менингитом российская модель в Китае

Генконсульство России в Шанхае оказывает помощь госпитализированной Алисе Митровой. Она находится в больнице в тяжелом состоянии. Диагноз не входит в страховку.

29.03.2019 Фото: группа "TYPICAL MODELING" во ВКонтакте Нет комментариев
 
Заразилась менингитом российская модель в Китае
Генеральное консульство РФ в Шанхае отслеживает ситуацию с госпитализированной в одну из клиник города российской моделью и оказывает ей посильную помощь в рамках своих полномочий, сообщил РИА Новости пресс-атташе генконсульства Сергей Смольников.

«К нам поступила такая информация от ее подруги. Консульство отреагировало на это, связались с родственниками, поддерживали связь с ней, посещали ее в больнице. Этот вопрос мы отслеживаем, он у нас на контроле. Оказываем посильную помощь в этом смысле, которая в рамках наших полномочий и возможностей», — рассказал Смольников.

По имеющейся у генконсульства информации, девушка сейчас в сознании, доверенного лица за себя не назначала.

«Изначально поступила информация, что она была в тяжелом состоянии, но сейчас вроде лучше. Надеемся, что по крайней мере, что касается физического состояния, все будет нормально», — добавил Смольников.

Ранее друзья российской модели Алисы Митровой сообщили в социальной сети, что девушку госпитализировали в Шанхае с бактериальным менингитом. По словам подруг, 25 марта ей стало плохо, девушка отправилась в клинику, где ее обследовали. Мать 21-летней девушки рассказала СМИ, что из-за того, что поставленный диагноз не входит в страховку девушки, лечение в местной больнице оказалось очень дорогим — 35 тысяч юаней (более 336 тысяч рублей — прим. ред.). Модель перевели в другую клинику.

Источник: РИА Новости


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