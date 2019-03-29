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Россия заняла 6-е место в топ-10 зачета зимних олимпийских дисциплин

По итогам чемпионатов мира сезона 2018-2019 гг. Россия попала в топ-10 зачета зимних олимпийских дисциплин.

29.03.2019 Нет комментариев
 
Россия заняла 6 е место в топ 10 зачета зимних олимпийских дисциплин

Как сообщают СМИ, отечественным спортсменам удалось получить в общей сложности 36 медалей. Этот результат по количеству стал вторым после Норвегии. Среди медалей российской сборной 5 золотых, 12 серебряных и 19 бронзовых.

Лидером медального зачета нынешнего сезона стала Норвегия с результатом 41 медаль (20 золотых). Также в топ-10 попали Германия, США, Франция, Швеция, Голландия и др. Россия заняла 6-е место в списке. Закрывает десятку лучших Италия с результатом 12 медалей, 3 из которых золотые. Всего на данный момент разыграно уже 99 комплектов наград из 109 олимпийских дисциплин, по которым будут проводиться состязания в рамках предстоящих Олимпийских игр-2022.

Спортсменам предстоит еще продемонстрировать свои силы в рамках командного чемпионата по фигурному катанию, ЧМ по хоккею и керлингу. По некоторым дисциплинам состязания по ряду причин не проводились, сообщают организаторы. В частности, речь идет о смешанной эстафете в шорт-треке, женском слоуп-стайле и др.

Отметим, что больше всего медалей России принесли такие виды спорта, как коньки, лыжные гонки и фигурное катание. В частности, Алина Загитова стала чемпионкой мира , принеся стране золотую медаль. Кроме того, отметились отечественные спортсмены во фристайле, биатлоне, шорт-треке санях, сноуборде и скелетоне.

Напомним, в 2022 году зимнюю Олимпиаду примет Пекин. Это впервые в истории состязания пройдут на территории Китая. В оргкомитете сообщили, что в рамках проведения Зимних игр планируется широко использовать современные технологии и «умные» спортивные объекты. Кроме того, стало известно, что организаторы уже приступили к возведению инфраструктуры Олимпиады. К концу текущего года планируется возвести высокоскоростную железную дорогу, которая объединит три главных места проведения состязаний — Яньцин, Пекин и Чжанцзякоу.

В рамках подготовки к Зимним Олимпийским играм-2022 также будет реконструировано большинство стадионов летней Олимпиады-2008. Это решение связано с тем, что на предстоящих состязаниях впервые будут применяться новые стандарты Международного Олимпийского Комитета. Новая концепция развития предполагает возведение спортивных объектов с расчетом на их повторное использование, в частности, для распространения массовой физической культуры.


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