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Доплачивать за стресс: эмоциональные нагрузки приравняют к вредности

В Минтруде обсуждают возможность учесть эмоционально-интеллектуальное напряжение при оценке условий труда.

29.03.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Доплачивать за стресс: эмоциональные нагрузки приравняют к вредности

На работе многие испытывают стресс

В Минтруде решили разработать методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе, а также влияния на здоровье сотрудников неудобного рабочего графика, выяснили «Известия». Работодателей могут обязать учитывать их при оценке условий труда наряду с шумом, вибрациями и опасным излучением. В первую очередь на «доплату за вредность» по новым параметрам могут рассчитывать правоохранители, педагоги и журналисты, уверены эксперты.

Вопрос о новых параметрах «вредности» работы обсуждали на совещании в Минтруде 11 марта, следует из протокола встречи, подписанного замминистра Григорием Лекаревым и зампредом Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Давидом Кришталем. Обсуждалась новая редакция закона «О специальной оценке условий труда», указано в документе, с которым ознакомились «Известия».

На совещании было решено начать работу над методиками оценки влияния на здоровье работников таких факторов, как эмоциональные и интеллектуальные нагрузки, а также режим работы, указано в протоколе. Это позволит учитывать новые параметры при оценке условий труда, пояснил «Известиям» секретарь ФНПР Виталий Трумель, присутствовавший на встрече.

После оценки условия работы могут быть признаны оптимальными, допустимыми, вредными или опасными. В последних двух случаях, согласно Трудовому кодексу, сотруднику положена денежная прибавка не менее 4% дополнительно к тарифной ставке или окладу, не меньше семи дополнительных дней отдыха и сокращенная на четыре часа рабочая неделя (36 часов вместо 40).

Эмоциональные и интеллектуальные нагрузки некоторых категорий работников настолько высоки, что их труд может быть признан вредным или опасным, уверен Виталий Трумель.

— Известно, что перегрузки, негативные состояния и эмоции имеют накопительный эффект и отражаются на здоровье. Поднимается давление, начинается бессонница, падает производительность труда. Это просто необходимо учитывать, — считает он.

Наиболее высокие эмоциональные и интеллектуальные нагрузки на работе испытывают работники силовых структур, медики, педагоги, журналисты, в некоторых случаях и офисные работники, например, бухгалтеры, рассказал Виталий Трумель.

Значительные стрессы переживают также сотрудники транспортной сферы: авиадиспетчеры, водители общественного транспорта, машинисты поездов и их помощники, добавил член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов. Однако эмоциональные и интеллектуальные нагрузки стоит учитывать вовсе не из-за дополнительных льгот, отметил он.

— Важно отслеживать состояние работника, степень его выгорания для того, чтобы найти способы улучшить условия труда. Если это невозможно, то нужно вовремя направить человека на реабилитацию, — считает Александр Сафонов.

До 30% людей с инвалидностью в европейских странах страдали невротическими расстройствами или имели психосоматические нарушения из-за стресса, рассказал эксперт. По России такой статистики нет, поскольку в отечественной медицине не принято использовать термин «профессиональное выгорание» и подобные ему, пояснил Александр Сафонов.

Психологи уже применяют в своей работе тесты для определения вероятности эмоционального выгорания и измерения интеллектуально-эмоциональной нагрузки, рассказала председатель координационного совета профессиональной гильдии психологов Светлана Штукарева. Эти же тесты можно использовать для оценки условий труда, предложила эксперт. Однако вероятность возникновения психосоматических нарушений зачастую зависит не от профессии, а от конкретного места работы, отметила она. То есть в одной фирме эмоциональная и интеллектуальная нагрузка на бухгалтера может быть очень высока и даже вредна для здоровья, в то время как в другой компании возможны оптимальные или допустимые условия.

В Минтруде оперативно не ответили на запрос «Известий» о том, какая организация займется определением методик оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок работников.

Источник: iz.ru


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